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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
04.11.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Yaralı bulduğu köpeğin tedavisi için 75 kilometre yol katetti

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Yaralı bulduğu köpeğin tedavisi için 75 kilometre yol katetti

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde yaşayan Abdulsamet Doğan, aksayarak yürürken bulduğu çoban köpeğini, tedavi için 75 kilometre uzaklıktaki Osmaniye'ye getirdi. Ayağında çatlak bulunduğu ortaya çıkan köpek tedaviye alındı.

İmamoğlu ilçesinde, Abdulsamet Doğan, yol kenarında aksayarak yürüyen çoban köpeğini fark etti. Doğan, köpeği veterinere götürdü. Ancak kesin teşhis için köpeğin ayağının röntgen filmi çekilmesi gerektiği söylendi. Köpeğe, Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda ağrılarının dinmesi için 2 hafta boyunca ilaç tedavisi uygulandı. Abdulsamet Doğan, aksaması devam eden köpek için Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) İl Başkanı Veteriner Hekim Ali Laçinbala ile iletişime geçti. Laçinbaba'nın da desteği ile köpeği, 'Karakız Görüntüleme Merkezi'nde röntgen filmi çektirmek için 75 kilometre yol giderek, Osmaniye'ye götürdü. Çekilen röntgen filminde ayağında çatlak olduğu belirlenen köpek, tedaviye alındı.

​Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit, "Çekilen röntgen filmimde 1 yaşındaki erkek çoban köpeğinin humerus kemiğinin distal ucunda verev şekilde çatlak olduğunu tespit ettik. Reçetemizi yazdık. Daha iyi olacağını umuyoruz"dedi.

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise Doğu Akdeniz Bölgesi'nde, sahipli veya sahipsiz hiçbir hayvana ücretsiz olarak röntgen hizmeti veren bir merkezin bulunmadığını belirterek, "Bu canımız da 75 kilometre öteden şifa bulabilmek için getirildi. Bu sokak canımızın tedavisi için kapı kapı gezen Abdulsamet Bey'e ve röntgen cihazını şehrimize hediye eden HAYTAP Yönetim Kurulu'na sokak canlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

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