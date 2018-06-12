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    Yaralanan özel harekat polisi şehit oldu

    AA
    12.06.2018 - 09:38 | Son Güncelleme:

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının düzenlediği saldırıda yaralanan özel harekat polisi Sinan Türkoğlu, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

    Alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristlerin, 3 Haziran'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Elde Mahallesi'ndeki kalekola yaptığı saldırıda yaralanan özel harekat polisi Sinan Türkoğlu, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.  Türkoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün şehit oldu.

    Hastanede düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlanan şehit Türkoğlu, Elbistan ilçesine bağlı Karaelbistan Mahallesi Merkez Camisi'nde bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde defnedilecek.
    25 yaşındaki Türkoğlu'nun evli ve 3 yıllık polis olduğu öğrenildi.

    Öte yandan, Emniyet Genel Müdürü Vekili Erhan Gülveren, şehit Türkoğlu için taziye mesajı yayımladı.

    Gülveren mesajında, "Teşkilatımız mensuplarından polis memuru Sinan Türkoğlu, Hakkari ili Şemdinli ilçesinde düzenlenen roketli ve silahlı saldırı sonucu yaralı olarak getirildiği Ankara'da kurtarılamayarak 11 Haziran 2018'de şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
    Yaralanan özel harekat polisi şehit oldu

    Etiketler: son dakika , haberler
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