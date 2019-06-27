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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
27.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Yaptırım izlenimi almadım'

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'Yaptırım izlenimi almadım'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, S-400 kriziyle ilgili “NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum. Trump ile yaptığım görüşmelerde bu izlenimleri hiç almadım ama alt kademelerde birileri bunu dillendiriyor, konuşuyor” dedi. Erdoğan, G-20 Zirvesi’nin yapılacağı Japonya’ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

“(ABD’nin S-400 konusundaki yaptırım açıklamaları ve Türkiye’nin bir B planının olup olmayacağı) S-400 ile ilgili birçok kez gerek şahsım gerek ilgili arkadaşlarım işin bittiğini teslim sürecinde olduğunu ifade ettik. Nedense söylediklerimize pek inanılmıyor, bizim dışımızda söylenenler itibar görüyor. Türkiye bir NATO ülkesidir, Amerika da NATO üyesidir. NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum. ABD ile münasebetlerimiz stratejik ortaklık çerçevesinde yürümektedir. Trump ile yaptığım görüşmelerde bu izlenimleri hiç almadım ama alt kademelerde birileri bunu dillendiriyor, konuşuyor. Bu seyahatimizde de ikili görüşmemizde bu konuyu ele alma fırsatımız olacak. Ancak B planı C planı bunları bizden böyle; daha doğmamış çocuğa don biçmeyelim. Bizde saklı kalsın, adeta çeyiz sandığında kalsın zamanı gelince meydana çıkarırız.

MİLLET KARARINI VERDİ

(Kılıçdaroğlu’nun referandum çağrısı) Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor kendi dinliyor. Bu yeni yönetim sistemine biz parlamento kararıyla mı girdik yoksa AK Parti kendi verdiği kararla mı girdi yoksa millete mi gitti. Bunun kararını millet vermedi mi? Yeni yönetim sistemini biz milletimize sunmadık mı sunduk. Millet kararını verdi ve bu iş bitmiştir. Şu anda bir yılı geride bıraktık eksiğiyle artısıyla her şey ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreçte de nerelerde aksamalar varsa bunları gidererek yola devam ederiz. Böyle akşam yat sabah kalk referandum dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Başkanlık sistemi ülkemize ilk defa bizimle deneniyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu ifadesiyle hareket edecek değiliz. Şu anda yola koyulduk yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz.
(Teröristbaşı Öcalan’a akademisyenin yaptığı ziyaretin ayrıntıları) Türkiye’de hangi kurum, hangi şartlar altında çalışacak bu yasalarla belirlenmiştir, bellidir. Cezaevinde yatanlara hangi kurum ziyaret için müsaade eder, hangi şartlar altına müsaade eder bunların hepsi bellidir. Hangi kurum bu Adalet Bakanlığıdır, müracaat yapılmıştır. Bunun üzerine böyle bir adım atılmıştır, bununla ilgili olarak bakanlığımız hatta hatta ben daha ileri gidiyorum MİT bu çalışmaları yaparken kime, nasıl izin vereceğini yasalara kayıtlı olarak bu adımları atar ve ona göre değerlendirmesini yapar. Onun için kalkıp da muhalefetten şöyle ses geliyor böyle ses geliyor buna bakmaz. Şu anda bakanlık da adımını atmıştır, müracaatla birlikte kararını vermiştir, olay bu kadar basittir.

ARANDIĞINI BİLMİYORUM

(Osman Öcalan’ın TRT röportajı) Doğrusu ben Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Ancak TRT’ye müracaat etmiş ve TRT Kürdi’de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT’deki arkadaşlarımız bilirler. Ben kurumdaki arkadaşlarımın bu hassasiyet içinde adım attıklarına inanıyorum. Çünkü bu konularda kendilerine güveniyorum. TRT Kürdi’yi kurarken kimse bize niçin TRT Kürdi’yi kurdunuz demedi. TRT Kürdi’yi kurduğumuza göre burada TRT’yi yönetenler bütün hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak adımlarını atarlar. Kürdi’nin reytingini yükseltmeyi de düşünüp bu ülkeye neyin nasıl faydalı olacağını düşünüp buna göre adımlarını atmışlardır.

SALDIRIDA GARANTÖRÜZ

(ABD’de onaylanan Doğu Akdeniz tasarısı) Gündeme gelirse görüşürüz ama bu bölgede Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ın hakları var. Bu adı geçen ülkelerin nereye kadar hakları var hele hele Amerika’nın orada ne hakkı var, Amerika Senatosu böyle bir kararı nasıl alıyor, bunların hepsi soru işareti. Bizim garantörlük hakkımız var dolasıyla biz Kuzey Kıbrıs’a karşı yapılacak herhangi bir saldırıda garantörüz.

KİMSE KULAK ASMASIN

“(Binali Yıldırım’a yeni görev) Yönetim sistemine göre bir oluşmuş yapımız var. Bunlar özellikle partimiz içinde bir fitnenin çıkarılmasına yönelik atılmış adımlardır söylemlerdir. Bu tür söylemlere kimsenin kulak asmaması gerekir. Ne zaman, nerede, kimi, nasıl değerlendireceğimizi biz gayet iyi biliriz. Bunun için dıştan ahkam kesilmesine pek de prim vermeyiz, bundan sonra da vermeyeceğiz, bunu herkesin bilmesi lazım.”

Ara Güler sergisini açacak

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, dünya liderleriyle kritik temaslarda bulunacağı G-20 Zirvesi için dün Japonya’ya gitti. Erdoğan, zirvede ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping gibi liderlerle bir araya gelecek. Erdoğan’ın S-400 ve F-35 meselesinin ana gündem maddesi olacağı Trump’la görüşmesinin cumartesi günü gerçekleşmesi planlanıyor. Ana oturumda bir konuşma yapacak olan Erdoğan’ın küresel barışa, terörizmle mücadeleye ve Birleşmiş Milletler’in (BM) yapısına ilişkin mesajlar vermesi planlanıyor. Erdoğan zirvenin ardından Tokyo’ya geçerek Japonya İmparatoru Naruhito ve Başbakan Şinzo Abe ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve Nisan ayında dünyayı dolaşmaya başlayan “Ara Güler Fotoğraf Sergisi” 30 Haziran’da Kyoto’da Erdoğan tarafından açılacak. Erdoğan’ın yoğun diplomatik temasları kapsamında ikinci durağı Çin olacak. Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Bosna-Hersek’e geçecek.

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