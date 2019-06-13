Eşi ve çocuğuna yaptıkları büyük tepki çekmişti! Mahkeme kararını verdi
Kocaeli'nde 26 yıl şiddet uyguladığı karısını swinger'a (eş değiştirme) zorladığı ve kızı M.U.'ya (12) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Erol U. (52), 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli'nde yaşayan Z.U.'nun (46), 26 yıl boyunca şiddet gördüğü, swinger'a zorlandığı ve kızı M.U.'nun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eşi Erol U. hakkında açtığı davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Bandırma Açık Cezaevi'nde 16 Ocak'tan beri tutuklu bulunan, 'tehdit' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarıyla yargılanan Erol U., Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davada Erol U., mahkeme heyetince yapılan yargılama sonucu 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli'nde yaşayan Z.U.'nun (46), 26 yıl boyunca şiddet gördüğü, swinger'a zorlandığı ve kızı M.U.'nun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eşi Erol U. hakkında açtığı davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Bandırma Açık Cezaevi'nde 16 Ocak'tan beri tutuklu bulunan, 'tehdit' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarıyla yargılanan Erol U., Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davada Erol U., mahkeme heyetince yapılan yargılama sonucu 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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