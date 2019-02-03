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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.02.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Yaptığı büyük tepki çekmişti... Savunması pes dedirtti

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Yaptığı büyük tepki çekmişti... Savunması pes dedirtti

Ordu’da, küçük yaştaki çocuğuna tabanca kullandırdığı gerekçesiyle ulusal kanallarda haber konusu olarak gündeme gelen ve büyük tepki çeken baba, hayrete düşüren sözlerle o anları anlattı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde çay ocağı işleten baba Ramazan Yazar (27), 5 yaşındaki oğlu Y. Yazar’ın hiperaktif ve tabancalara aşırı düşkün olduğunu söyledi. Görüntülerin çekildiği gün, oğlunun tabanca kullanmak konusunda aşırı ısrarcı olduğunu ve kendilerinin de dayanamayarak, yetişkin kontrolünde ateş ettirdiklerini ileri süren baba Yazar, tabancanın kurusıkı olduğunu belirtti.

Çocuğunun silah kullanırken kaydedilen görüntülerini anı olarak çektiğini ve kendi bilgisi dışında sosyal medyada paylaşıldığını iddia eden baba, durumu fark edince görüntüleri sosyal medyadan ve telefondan sildiğini de aktardı.

Baba Ramazan Yazar, “Çocuğum hiperaktif ve biraz da silah hastası. O gün çok ağladı ve onu durduramadık. Ben de dayanamayıp, 2-3 el ateş etmesine izin verdim. Zaten tabanca da kurusıkı bir tabanca. Yetişkin eşliğinde oğluma ateş ettirdik ve sonrasında ağlamayı durdurdu ve sustu. Ben de bu sırada anı olsun diye görüntüleri kaydettim. Ardından tanıdıklarımıza izlettirdik.

Çocuklar yine durmayınca çizgi film izlemeleri için cep telefonunu onlara verdim. Çocuklar video izlerken, görüntüleri sosyal medya hesabımdan paylaşıyor. Paylaştığını fark edince hemen kaldırdım. O süre zarfında birisi görüntüleri alıp, ulusal bir kanalın ihbar hattına göndermiş. Ertesi gün haberlerde kendimizi izledim” dedi.

“Görüntüleri gönderenden şikayetçi olabilirim”

Olayın ardından jandarma ekiplerine silahı teslim ederek ifade verdiğini belirten baba, “Muhtarımız aradı ve jandarmaya gitmem gerektiğini söyledi. Orada da ekiplere tabancayı da teslim ettim ve ifade verdim. İhbar edenin kim olduğunu bilmiyorum ve bulunmasını istiyorum, gerekirse şikayetçi de olabilirim. Benim iznim olmadan paylaşıldı. Bu görüntüler zaten hatıra olsun diye çekildi. Bunu çocuklar yanlışlıkla paylaştığı için, ben de fark edince telefondan ve sosyal medyadan kaldırdım” şeklinde konuştu.

Baba ayrıca, küçük yaştaki çocukların tabanca ile oynamasını da doğru bulmadığını sözlerine ekledi.

“Çocukların tabanca ile oynaması doğru değil ama o gece yeğenimizi kıramadık”
Görüntülerde, çocuğun arkasında duran ve eniştesi olan Salim Günaydın da, akraba ziyaretine gittiklerinde çocuğun silah atmak için ısrarcı olduğunu, kendilerinin de kıramayarak ateş ettirdiklerini söyledi. Günaydın, tabancanın kurusıkı olduğunu ifade ederek, kimseye zararlarının olmadıklarını, önlem amaçlı da çocuğun yanında bulunduğunu aktardı. Günaydın, çocukların silah ile oynamasının kesinlikle yanlış olduğunu, yeğeni hiperaktif olduğu için kıramayarak o akşam silah attırdıklarını hatırlattı.

Bu kadar da olmaz 4 yaşındaki çocuğuna silah verip...
Bu kadar da olmaz! 4 yaşındaki çocuğuna silah verip...
Çocuğuna silahla ateş açtırdıOrdu'da bir baba 4 yaşındaki çocuğunun eline silah verdi, ateş açtırdı ve yetmezmiş gibi bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı.
daha fazla video için


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