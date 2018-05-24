Yapışkan lekeleri nasıl çıkartılır? Yapışkan lekesi çıkarma yöntemleri
Estetik olarak hiç de hoş görülmeyen yapışkan lekeleri, özellikle ev kadınlarının çıkarmakta en zorlandığı lekelerden biri. İnatçı yapışkan lekelerini nasıl çıkarabileceklerini merak eden vatandaşlar ‘Yapışkan lekeleri nasıl çıkartılır?’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, Yapışkan lekesi çıkarma yöntemleri neler?
Günlük hayatta en sık rastlanan lekelerden biri de yapışkan lekeleri, sanıldığı kadar zor olmayan yapışkan lekelerini çıkarmak için birkaç kolay teknik var. İşte, yapışkan lekelerinden kurtulmanız için yapmanız gerekenler…
SICAK SABUNLU SU YÖNTEMİ: Camların üzerindeki yapışkan, bant, etiket gibi maddeleri çıkartmak için en sık kullanılan yöntem, sıcak sabunlu su yöntemidir. Cam şişe gibi objelerdeki yapışkan kağıdı çıkartabilmek için, objeyi sıcak ve sabunlu bir suyun içinde bir süre bekletin. Sıcak suda bekleyen yapışkan yumuşadıktan sonra elinizle veya süngerin yeşil kısmıyla ovalayarak kolayca çıkartabilirsiniz.
BANT İZLERİNDEN BÖYLE KURTULUN: Duvarlardaki posterleri sabitlemek için kullanılan bant izleri için genellikle ön yıkama spreyi tercih edilir. Ayrıca pencere çerçevelerindeki bant izlerini çıkartmak için de bu yöntem kullanılabilir.
EN ZORU UHU LEKESİ: Güçlü uhu, zamk türündeki yapıştırıcıların çıkartılması zordur. Bu lekeleri çıkartmak için kuru temizlemelerden yardım almak işinizi kolaylaştıracaktır. Kuru temizlemeye yapıştırıcı bulaşan ürününüzü, yapıştırıcının türünü belirtip verirseniz, lekelerin çıkartılması daha kolay olacaktır.
MOBİLYA LEKELERİNE KREM: Normal uhu lekeleri, kumaşlardan genellikle asetonla çıkartılabiliyor. Eğer yapıştırıcı mobilyanızın üzerine sürüldüyse, krem veya sebze yağı gibi ürünler kullanılabilir.
SİRKE YÖNTEMİNİ DENEYİN: Plastik yapıştırıcı lekelerine kurumadan müdahale edilmelidir. Kıyafetinize plastik yapıştırıcı bulaşması halinde deterjanlı soğuk suyla yıkayın. Leke hala geçmediyse çeyrek su bardağı ölçüsü kadar beyaz sirkeyi kaynatın. Yapıştırıcı bulaşan kıyafetinizi bu suyun içine bastırın ve soğumasını bekleyin. Daha sonra tekrar çeyrek su bardağı kadar sirkeyi kaynatın ve ilk sirke soğuduktan sonra, kıyafeti oradan alın ve ikinci kaynar sirkenin içine koyun. Bu işlemden sonra leke temizlenmiş olacaktır.
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