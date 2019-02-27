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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.02.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Yapımı saatler sürdü... Görenler hayran kaldı

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Yapımı saatler sürdü... Görenler hayran kaldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) akademisyen ve öğrencileri, dağ eteğinde kar üzerine arazi sanatı uygulamasıyla (land art) Türk bayrağı yaptı.

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  • Kar üzerine Türk bayrağı yaptılar
  • Kar üzerine Türk bayrağı yaptılar
  • Kar üzerine Türk bayrağı yaptılar
  • Kar üzerine Türk bayrağı yaptılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

AİÇÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü tarafından arazi sanatı uygulaması kapsamında, merkeze bağlı Çukurçayır köyünde çalışma yapıldı.

Araştırma görevlisi Naci Edi öncülüğünde köye gelen 15 öğrenci ve akademisyenler, karla kaplı tepenin yamacına 1 metrelik kar örtüsünü aşarak ulaştı.

Erken saatlerde çalışmaya başlayan ekip, kara işleyecekleri Türk bayrağının kent merkezinden görülebilmesi için uygun yeri belirledi. Sıfırın altında 10 derece sıcaklıkta çalışan ekip, ölçüleri aldıktan sonra ay ve yıldızı kar üzerine çizdi.

Ekip, 8 saatlik zorlu çalışmayla, toz boya kullanarak 30 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki Türk bayrağını tamamladı. Çalışma, görenlerin beğenisini topladı.

"DOĞA ŞARTLARI ZORLADI"

Edi, gazetecilere, kentin birçok yerinden görülen tepede kar üzerine Türk bayrağı yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de daha önce buzda arazi sanatının uygulandığını anlatan Edi, "Sanırım Türkiye'de kar üzerinde ilk defa böyle bir çalışma olacak. Umarım bundan sonra geleneksel hale gelir. Bugünlerde birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Bu anlamda 'İlk çalışmamız bayrağımız, milli sembolümüz olsun' dedik." ifadelerini kullandı.

Uygulama öncesinde bayrağın tasarımı, yer seçimi gibi konularda ön çalışma yaptıklarını belirten Edi, "Ardından tasarım ve çizimi yaptık. Doğanın dengesini bozmamak adına toz boya kullandık. Bayrağa dalga vermeye de çalıştık. Doğa şartları bizi oldukça zorladı." dedi.

Edi, ulusal ve uluslararası çapta karda resim çalışmalarına ilişkin şenlik düzenlenebileceğini de kaydetti.

Resim İş Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Songül Bayram ise projede bulunmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Bundan sonraki projelerde de yer almak isterim. Bayağı bir efor sarf ettik." diye konuştu.

Öğrencilerden Onur Aday da hava koşulları nedeniyle bazı aksaklıklar yaşadıklarını anlatarak, "Zaman zaman ayaklarımız da üşüdü ama gurur verici bir proje." dedi. 

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