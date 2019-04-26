'Yapıcı mesajlar veriyorum'
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
TÜSİAD heyeti Kılıçdaroğlu’na uğradığı saldırıdan duydukları üzüntüyü ifade etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Edinilen bilgiye göre görüşmede Kılıçdaroğlu, uğradığı saldırıya ve sonrasında yaşanan adli süreçlere ilişkin olarak, “Çok hassas bir dönemden geçiyoruz, olabildiğince de dikkatli olmaya çalışıyoruz. Bu hadiselerin vahametine rağmen, mümkün olduğu kadar işleri bozucu, ayrıştırıcı değil yapıcı mesajlar vermeye çalışıyorum. Herkes böyle davranmalı zaten” dedi. İstanbul seçimlerine yönelik tartışmaların da değerlendirildiği görüşmede, TÜSİAD heyeti, AK Parti’nin iptalini istediği İstanbul seçimlerine yönelik belirsizliğin bir an önce sonlandırılmasını beklediklerini ifade etti. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da hazır bulundu.
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