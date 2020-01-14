Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Direk Operatöre Bağlanma Ve İletişim No

Bireysel ve kurumsal Müşteri Hizmetleri ile hizmet veren Yapı Kredi Bankası, Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar arasında yerini almaktadır. Kredi başvurusu, kredi olanakları, hesap, kredi kartı ve internet bankacılığında birçok hizmet sunmaktadır. Yapı Kredi, bu seçeneklere ulaşmanız için müşteri hizmetleri vermektedir.

Kredi ihtiyacı olanlar için farklı kredi faiz oranları belirleyen Yapı Kredi bankasında müşterilere, ilave olarak ertelenmiş ödeme planları da sunuluyor.

Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri

Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet göstermek için çalışmalarına devam eden Yapı Kredi Bankası, müşterilerine hizmet sunmak ve müşterilerinin istek ve şikâyetlerini incelemek için bir çağrı merkezi hizmeti sunmaktadır.

Çağrı merkezi sayesinde Yapı Kredi Bankası, bankacılık sektöründe müşterilerine kaliteli ve güvenilir bir hizmet sunuyor. 7 gün 24 saat ulaşılabilir olan çağrı merkezi ile iletişim kurabilir ve sorunlarınıza, şikâyetlerinize, taleplerinize çözüm bulabilirsiniz. Türkiye'de Yapı Kredi müşteri hizmetlerine her yerden ve istediğiniz zaman erişilebilmek için 0850 ve 444 ile başlayan iki numaradan birini kullanabilirsiniz. Her iki numara ile de aynı müşteri servisine bağlanılmaktadır.

Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri Numarası

Türkiye'nin bankalarından biri olan Yapı Kredi Bankası, müşterilerin karşılaştığı sorunlara hizmet verebilmek için birçok alternatif iletişim yöntemi sunmaktadır. İletişim kanalları sayesinde Yapı Kredi; telefon, e-posta, sosyal ağlar, faks vb. banka ile ilgili sorunlarınızı, şikâyetlerinizi veya önerilerinizi en kısa sürede bu yöntemlerden birini seçerek iletebilirsiniz. Yapı Kredi, müşteri hizmetleri sorunlarınız için gerekli çözümleri sunmaktadır.

Yapı Kredi Bankası, çeşitli bankacılık operasyonları için farklı bir müşteri hizmetleri numarası vermiştir. Tüm işlemleriniz için:

Yapı Kredi İletişim Merkezi Numarası: 444 0 444/0850 222 0 444

Kurumsal Kredi Müşteriler İçin Yapı Kredi İletişim Merkezi Numarası: 444 0 448 veya 0850 222 0 448 iletişim numaralarını arayabilirsiniz. 24 saat kesintisiz hizmet veren Yapı Kredi çağrı merkezi sayesinde kurumsal veya bireysel müşteriler olarak birkaç dakika içinde bağlantı kurabilirsiniz.

Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

Bir Yapı Kredi Bankası müşterisi temsilcisiyle doğrudan iletişime geçmek için 444 0 444 veya 444 0 448 numaralı telefonu arayın:

İşlem menüsünü seçin. (1 kredi kartı - 2 banka işlemi)

Daha sonra doğrudan 0 tuşlayarak müşteri temsilcisine bağlanın.

Doğrudan Yapı Kredi müşteri hizmetlerine bağlanmak için önce Yapı Kredi müşteri hizmetleri numarası olan 444 0 444'ü arayın. Ardından sırasıyla 2 ve 0 tuşlarına basarak doğrudan Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri'ne bağlanacaksınız. Numaranız bankacılık sistemine kayıtlı değilse bir TC Kimlik numarası veya banka kartı bilgisi girmeniz istenebilir

Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri İletişim Ve Adres

Yapı Kredi Bankası'nın iki müşteri hizmet numarası bulunuyor. Sabit telefon numarası 444 olan hattı arayarak en iyi hizmeti alabilirsiniz. Müşteri servis birimini arayabilir, sorularınızı, taleplerinizi ve tekliflerinizi firmaya iletebilirsiniz. Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek için sesli yanıt sistemini de kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Yayınları'nın bir parçası olarak 80.000'den fazla kitap yayınlayan şirket, aynı zamanda kitap okuyucularına da hizmet veriyor. Banka ayrıca müşterilerine İnternet ve mobil bankacılık yoluyla da hizmet vermektedir. Yapı Kredi müşteri desteği haftanın 7 günü 24 saattir.

Yapı Kredi Hakkında

Oluşumunu 2006 yılında tamamlayan Yapı Kredi Bankası, iki kuruluşun yarattığı birliktelikle doğmuştur. Bunlar Yapı Kredi Bankası A.Ş. ve Koçbank A.Ş. ’dir. Bugün her iki kurumun da tarihini ve ortak değerlerini içeren bir finansal isim olarak hizmet sunmaya devam ediyor.

Yapı Kredi, yaşadığı toplumun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma konusundaki taahhütlerini, topluma fayda sağlayacak kurumsal sosyal sorumluluk projelerine, özellikle eğitim alanındaki projelere, insan kaynaklarına maddi ve gönüllü destek vererek yerine getirme gayreti içerisindedir.