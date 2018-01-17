Yapı Kredi çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 1944 yılında Türkiye'de insanların daha uygun şartlarda konut sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Kazım Taşkent tarafından kurulmuş Türkiye’deki ilk özel bankadır.

1944 yılında Türkiye’nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal çaplı özel bankası olarak kurulan Yapı Kredi, Türkiye’nin 4. büyük özel bankasıdır. Yapı Kredi, kuruluşundan bu tarihe kadar, müşteri odaklı bankacılık anlayışı, yenilikçiliği ön planda tutan yaklaşımı ve finans sektörünün gelişimine olan katkısı ile konumunu güçlendirmiştir.

Yapı Kredi’nin yurtiçinde 908 şubesi, Yurt dışında ise birer adet Amsterdam, Geneva, Bakü, Bahreyn'de 2 adet de Moskova’da olmak üzere 6 yurtdışı şubesi bulunmaktadır.

Yapı Kredi çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları hizmet vermemektedir.

Yapı Kredi merkez binası, Yapı Kredi D Blok Plaza Büyükdere Cad. Levent 34330 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunmaktadır. Yapı kredi merkez şubesine 0212 339 70 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 339 60 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz.