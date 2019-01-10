Yapay zekayla kişiye özel eğitim mümkün

ÖĞRENCİLER DAHA KOLAY TAKİP EDİLECEK

Bugünün öğrencileri, her yaş grubunu kapsıyor. Artık yükseköğretime katılan insan sayısı ve yaş aralığı geçen 10 yıla kıyasla çok daha fazla ve çeşitli. Yapay zekâ yükseköğretime otomasyonu çok daha somut bir şekilde getirecek. Kurumlara kayıt ve diğer süreçler çok daha basit bir hale gelecek ve öğrencilerin takip edilmesine yardım edecek. Çevremizi saran büyük veri dünyasında hangi öğrencilerin risk altında olduğu ve desteklenmesi gerektiğinin belirlenmesinde bu teknoloji büyük bir görev üstlenecek. Yapay zekâ algoritmaları, sanal ortamdaki öğrencilerin bir topluluğa dâhil olmasını da kolaylaştıracak. Sanal ortamda öğrenen bireylerin soruları daha net ve hızlı bir şekilde yanıtlanacak. Kampuslar artık fiziksel sınırlara mahkûm değil. Dünya çapında sunulan bu esneklik tüm öğrencilerin nerede ve hangi şekilde olursa olsun öğrenmesini sağlayacak.

SANAL BİR MENTÖR

Yapay zekâ, öğrencilere sanal bir mentörle çalışma imkânı da sunacak. Bu asistanlar, öğrenen bireylere kendini yönetme ve değerlendirme aşamasında destek olacak. Gelişimlerini takip edecek. Eğitimle ilgili sohbet robotları genel ve çok tekrarlanan sorulara yanıt verebilecek. Örneğin, öğrenci sohbet robotuna sınav tarihini ve hangi konulardan soru çıktığını sorabilecek. Sistem eski sınavlardan elde edilen verileri analiz ederek, öğrenciye nasıl hazırlanması gerektiği konusunda önerilerde bulunabilecek. Anahtar noktalar, sıklıkla sorulan sorular, projeler ve diğer çalışmalar hakkında kısa zamanda ayrıntılı bilgi alınabilecek. Böylece akademisyenler daha önemli alanlara odaklanmak için zaman kazanacak. Sohbet robotları şu an halihazırda var. Ama gelecek yıllarda yükseköğretimde daha fazla yer alacak, her öğrencinin mobil cihazında yardıma hazır olacak.

HER GENCE AYRI TAVSİYE MOTORU

Zaman zaman özellikle üniversiteye yeni adım atan öğrenciler için yükseköğretim biraz karışık görünebiliyor. Öğrenciler, hangi dersi almaları gerektiğini bilemeyebilir. Tavsiye motorları her öğrencinin kişisel ilgi alanları, derece hedefleri ve öğrenme alışkanlıklarını analiz ederek, ona göre öneriler sunabiliyor. Yapay zekâ gençlerin en iyi öğrenme çıktılarını almak için doğru yolda ilerlemesine böylelikle yardımcı oluyor. Verilerin her geçen gün yuvarlanan kartopu gibi büyüdüğü bir ortamda, karar alırken güvenilir ve doğru bilgiye istendiği anda ulaşılması için önemli sorumluluk üstleniyorlar.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENMEYE GÜÇ KATACAK

günümüzde özellikle K-12 (İlköğretim-ortaöğretim) düzeyinde eğitimin kişisel öğrenme ihtiyaçlarına göre tasarlanmadığını görüyoruz. Bu sistem genellikle öğrencilerin bireysel olarak zorlandığı alanlara göre değil, herkes için ortak bir programa göre ilerliyor. Yükseköğretimde de durum çok farklı değil. Ancak yapay zekâ bunu baştan aşağı dönüştürebilecek imkânlara sahip bir teknoloji. Yapay zekâ çeşitli cihazlara erişim sağlayarak öğrenci ve öğretmen hakkında bilgiler edinebilecek. Hangi öğrenciler geride kaldı? Konu eksiği olan var mı? Hangi yöntemler uygulandığında öğrencinin verimliliği artıyor? Bu gibi soruların yanıtlarına göre kişiye özel hazırlanmış test ve çalışma kitapları oluşturabilecek. Hatta bu verileri toplayıp değerlendirerek bireysel öğretim programları bile hazırlayabilecek. Bu sayede tüm öğrencilere akademik performanslarını geliştirmek için önemli bir şans sunulacak.

BUNDAN SONRA ÖDEVLERİ UNUTMAK TARİHE KARIŞIYOR

Yapay zekâ öğrenciler için iyi bir hatırlatıcı rolü de üstlenebiliyor. SMS mesajları ya da tamamlanması gereken görevleri hatırlatan küçük notlarla ihtiyaç olduğunda öğrenci uyarılacak. Bu teknolojinin zaten uygulamalarda olduğunu biliyoruz. Ancak yapay zekâya sahip hatırlatıcılar, onlara bu görevi vermeseniz bile gerçek zamanlı ve çok daha ayrıntılı bir şekilde bunu gerçekleştirebilecek. Fiziksel durumunuz, iş yoğunluğunuz veya aciliyet sırasına göre size uygun bir plan hazırlayacak yapay zekâ teknolojisinin ilk sinyalleri şimdiden karşımıza çıkıyor. Özellikle sohbet robotları bunda eşsiz bir rol oynayabilir. Böylece akademik performansınızı daha da geliştirme fırsatı bulacaksınız.