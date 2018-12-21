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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Yapay zekânın hukuki boyutu tartışıldı: Tehlike çanları çalıyor

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Yapay zekânın hukuki boyutu tartışıldı: Tehlike çanları çalıyor

TÜRK akademisyen ve hukukçu Emre Bayamlıoğlu editörlüğünde hazırlanan, ‘yapay zekâ’nın hukuki ve etik boyutunun tartışıldığı ‘Avrupa’da Profillemenin 10 Yılı’ isimli kitap, AB Komisyonu Temel Haklar ve Yurttaşlık Direktörü Paul Nemitz’in katılımıyla Brüksel’de tanıtıldı.

Brüksel Özgür Üniversitesi’nde Hukuk ve Teknoloji kürsüsü profesörü Mireille Hildebrandt öncülüğünde bir araya gelen pek çok önemli hukukçu, bilişim uzmanı ve filozofun katılımıyla hazırlanan ve Amsterdam Üniversitesi Yayınevi (AUP) tarafından basılan kitap, bireylerin devlet kurumları veya Google, Facebook benzeri şirketlerce fişlenmesine bağlı hukuki ve sosyal sonuçları konu alıyor. Bayamlıoğlu, kitabın içeriğiyle ilgili şunları söyledi: “Eğer çocuk bekliyorsanız emin olun, Google ve Facebook bunu annenizden değilse bile yakın arkadaşlarınızdan önce biliyor. Kitap, bu uygulamaların masumiyet karinesi, hukuk devleti, saydamlık ve kişi hakları bakımından etkilerini farklı bilimsel disiplinlerin penceresinden incelemekte. Gerçek anlamda inter-disipliner bir çalışma oldu. 2018 haziranda çeşitli ülkelerden 25 bilim insanını topladığımız bir sempozyumla başladık ve bugün bu kitap ortaya çıktı.”

ŞEFFAFLIĞI KAYBEDİYOR

Toplantıya katılan İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Leyla Keser şöyle konuştu: “Kişisel veri işleme süreçlerinin ‘şeffaflığını’ kaybedip, ‘gri’leşmeye başladığı noktada, başta kişisel verilerin korunması hakkı olmak üzere, temel hak ve özgürlükler için tehlike çanları çalmaya başlıyor. Kitap bu sonuçları çarpıcı şekilde gözler önüne seriyor. Emre’nin bu sürece yapay zekâ ve hukuk ekseninde yaptığı katkının değeri tartışılmaz.” Hollanda’daki Tilburg Üniversitesi ile Brüksel Özgür Üniversitesi’nde 2015’ten beri ‘Yapay Zekâ ve Hukuk’ alanında araştırmacı olarak çalışan Dr. Bayamlıoğlu’nun profesör Hildebrandt ile ortak editörlüğünü yaptığı kitapta ‘Veriye Dayalı Karar Süreçlerinin Hukuki Denetimi’ konulu bir de makalesi bulunuyor.

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