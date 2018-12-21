Yapay zekânın hukuki boyutu tartışıldı: Tehlike çanları çalıyor
TÜRK akademisyen ve hukukçu Emre Bayamlıoğlu editörlüğünde hazırlanan, ‘yapay zekâ’nın hukuki ve etik boyutunun tartışıldığı ‘Avrupa’da Profillemenin 10 Yılı’ isimli kitap, AB Komisyonu Temel Haklar ve Yurttaşlık Direktörü Paul Nemitz’in katılımıyla Brüksel’de tanıtıldı.
Brüksel Özgür Üniversitesi’nde Hukuk ve Teknoloji kürsüsü profesörü Mireille Hildebrandt öncülüğünde bir araya gelen pek çok önemli hukukçu, bilişim uzmanı ve filozofun katılımıyla hazırlanan ve Amsterdam Üniversitesi Yayınevi (AUP) tarafından basılan kitap, bireylerin devlet kurumları veya Google, Facebook benzeri şirketlerce fişlenmesine bağlı hukuki ve sosyal sonuçları konu alıyor. Bayamlıoğlu, kitabın içeriğiyle ilgili şunları söyledi: “Eğer çocuk bekliyorsanız emin olun, Google ve Facebook bunu annenizden değilse bile yakın arkadaşlarınızdan önce biliyor. Kitap, bu uygulamaların masumiyet karinesi, hukuk devleti, saydamlık ve kişi hakları bakımından etkilerini farklı bilimsel disiplinlerin penceresinden incelemekte. Gerçek anlamda inter-disipliner bir çalışma oldu. 2018 haziranda çeşitli ülkelerden 25 bilim insanını topladığımız bir sempozyumla başladık ve bugün bu kitap ortaya çıktı.”
ŞEFFAFLIĞI KAYBEDİYOR
Toplantıya katılan İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Leyla Keser şöyle konuştu: “Kişisel veri işleme süreçlerinin ‘şeffaflığını’ kaybedip, ‘gri’leşmeye başladığı noktada, başta kişisel verilerin korunması hakkı olmak üzere, temel hak ve özgürlükler için tehlike çanları çalmaya başlıyor. Kitap bu sonuçları çarpıcı şekilde gözler önüne seriyor. Emre’nin bu sürece yapay zekâ ve hukuk ekseninde yaptığı katkının değeri tartışılmaz.” Hollanda’daki Tilburg Üniversitesi ile Brüksel Özgür Üniversitesi’nde 2015’ten beri ‘Yapay Zekâ ve Hukuk’ alanında araştırmacı olarak çalışan Dr. Bayamlıoğlu’nun profesör Hildebrandt ile ortak editörlüğünü yaptığı kitapta ‘Veriye Dayalı Karar Süreçlerinin Hukuki Denetimi’ konulu bir de makalesi bulunuyor.
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