Yapay zekâda stratejik adım
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette yapay zeka, ulusal veri sözlüğü, e-Devlet’in dönüştürüldüğü ‘Dijital Türkiye’ platformu hakkında bilgi verdi.
Koç, ulusal yapay zekâ stratejisinin hazırlandığını belirterek şu bilgileri verdi: “Veriden değer üretmeye odaklı bir yönetişim anlayışı doğrultusunda üniversiteler, STK’lar ve savunma sanayi başta olmak üzere özel sektörle iş birliği içinde ulusal yapay zekâ stratejisi hazırlanmaktadır.” Yapay zekâ alanında söz sahibi olmanın yolunu anlatan Koç, “Bu, milli ürün ve çözümler geliştirmek, uzmanlar yetiştirmek, nitelikli insanları bir araya getirmek ve doğru politikaları uygulamaktan geçiyor. Programlamaya meraklı ve yatkın gençlerin yapay zekâya yönlendirilmesi önemli. Yabancı ülkelerdeki araştırmacılar Türkiye’ye çekilmeli, uzman havuzu oluşturulmalı. Dijital Türkiye’deki verilerin analizi ile iş süreçleri iyileştirilecek ve tasarruf sağlanacak” diye konuştu.
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