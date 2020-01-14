Yapay zekâ ‘terminatör’ değil

Dersin sunumlarının gerçekleştirildiği Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi’nde öğrencilerin yapay zekânın ürettiği tariflerden yaptıkları kek, halı, resim, çay, kıyafet gibi ürünleri inceliyoruz. Üç farklı kek var. Birini yiyoruz, tadı gayet lezzetli. Ama içinde hiç ummadığımız bir şey var, mayonez. Yapay zekâ “Koymalısın” demiş öğrenciler de eklemiş. Vişne suyu ve kabaklı başka bir kek de var ancak onun tadını pek beğenmiyoruz. Standın başına gelenlerden bazıları tereddüt ederek önce içinde ne olduğunu soruyor. “Mayonez” cevabını duyanlardan bazıları yapay zekâya güvenmeyerek tadına bakmıyor, bazıları tereddüt etse de keki tadıyor.

MIT’DE EĞİTİM ALDI

Dersin hocası Fulbright Bursu ile Purdue Üniversitesi’nde doktora yapan ve Massachusetts Institute of Technology’de de (MIT) çalışan Pınar Yanardağ. Altı yıl sonra TÜBİTAK’ın 2232 programıyla Türkiye’ye dönen bilim insanı, MIT’deki projelerini şimdi Türkiye’de öğrencileriyle birlikte yapıyor. Yapay zekâyla yaptığı karidesli reçelli pizza, moda tasarımları gibi projeleriyle Amerikan medyasında ilgi toplayan Yanardağ, Hürriyet’e şu açıklamaları yaptı:

“Yapay zekâ ile hemen hemen her şeyi tasarlayabileceğimizi düşünüyorum. Yapay zekâyla yapılan bir parfüm nasıl kokar ya da bir pizzanın tadı nasıl olur gibi sorularla bu projeyi MIT’de başlattık. Burada da ders olarak vermeye başladım. Projeleri Türkiye’ye göre yorumladık. Kapalıçarşı’ya gittik. Yapay zekânın tasarladığı halı motiflerini halıcılara gösterdik. Olumlu dönüşler aldık. Bir öğrencimiz İslami motifler üzerine çalıştı ve bunları camiye yerleştirmeyi hedefliyor. Yapay zekâ ve senaryo yazarının karşılıklı oyun yazdığı bir tiyatro projemiz var. Örneğin, senaryo yazarı ‘Sahnede bir kız vardı. Birden çığlık atmaya başladı’ diyor. Yapay zekâ da cevap vererek ‘Kız aniden karşısında bir kadın gördü’ gibi devam ettiriyor. Onu öğrencilerle sahneledik. Başka bir öğrencimiz soyut ressamların tablolarını yapay zekâya vererek yeni tablolar üretti ve Boğaziçi’nden mezun bir ressam öğrencimiz yapay zekânın ürettiği resmi tuvale işledi.

ŞEF MÖNÜSÜNE EKLEDİ

- YAPAY zekâ algoritmaları gerçekten çok büyük bir güce sahip. Çok fazla veriyi çok kısa bir zamanda işleyip, çeşitli ilişkiler çıkartabiliyor. Bazen çok ilginç önerilerle gelebiliyor. Örneğin, MIT’de yaptığımız bir projede yapay zekâya pizza tarifi sorduğumuzda karides ve reçeli tek bir tarifte toplamıştı. Pizza şefi bunu uyguladı. Çok güzel bir tat ortaya çıktı. Şef “Asla karides ve reçeli bir arada kullanarak pizza yapmak aklıma gelmezdi” diyerek pizzayı mönüsüne ekledi.



SAĞLIK ALANINDA YOĞUNLAŞILACAK

- Burada çalışacağım projede yapay zekanın sağlık alanında uygulamalarına yoğunlaşacağız. Halı tasarlaken kullanıdığımız algoritmayı göğüs röntgenlerinde kullanabiliyoruz. Amacımız daha çabuk teşhis konulmasını ya da gözden kaçan bir noktanın görülmesini sağlamak.

İŞBİRLİKÇİNİZ OLABİLİR

- BİRÇOK insan yapay zekâyı Terminatör gibi korkulacak bir şey gibi görüyor. Bizim bu projelerle göstermeye çalıştığımız, aslında yapay zekânın rakip değil, işbirlikçi olarak görülmesi gerektiği. Bunu kullanarak çok kısa sürede çok büyük veriler işleyebilir ve bilgi sahibi olabiliriz. Empati yeteneğimiz, yaratıcılığımız, kritik kararlar alma yetimizi bir araya getirip birlikte çok güzel sonuçlar çıkarabiliriz. Yapay zekâ hiçbir zaman insanların yerine geçmeyecek.

NEDİR?

- Yapay zekâyı biraz daha akıllı bir program gibi düşünebilirsiniz. Sadece daha sofistike, daha güçlü makinelerde çalışan programlar aslında. Belli ilişkileri daha iyi öğrenebiliyor. Çok büyük bir beyin gibi düşünebilirsiniz. Örneğin, resim çalışmasında algoritmalar üzerinden ‘Bu resimleri al, bunun gibi resim yapmayı öğren’ diyoruz. Sonrasında yapay zekâdan yeni resimler alıyoruz.