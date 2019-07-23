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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.07.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Yapay zeka mühendisliği nedir?

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Yapay zeka mühendisliği nedir?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, lisans ve ön lisansta geleceğin meslekleri programları arasında gösterdiği 'yapay zeka mühendisliği' bölümü, Hacettepe Üniversitesinde açılacak. Programının açılacağı Hacettepe Üniversitesinde müfredat hazırlıkları tamamlandı. Peki, yapay zeka mühendisliği nedir?

Bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzuna göre 30 öğrencinin kabul edileceği bölümün çalışmalarını yürüten Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebru Akçapınar Sezer, açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda sayısal veri miktarındaki üstel artışla beraber bu verilerin işlenmesinin ve anlamlandırılmasının çok büyük önem kazandığını dile getiren Sezer, bu noktada yapay zeka yaklaşımlarının çok çeşitli çözümler sunduğunu aktardı.

Yapay zeka alanında ileri düzey bilimsel araştırmalara ve teknolojik çözümlere ulaşabilmek için altyapısı ile bu alana adanmış mühendislere ihtiyaç bulunduğunu söyleyen Sezer, "Bilgisayar mühendisliği içinde yapay zekanın büyümesi dikkat ve ilgi çekici ama tek gelişim sağlayan alan değil. Sonuç olarak, tek müfredat ile iki büyük eğitim programının gereklerinin sağlanmasında açık bir güçlük olarak ortaya çıktı. Yapay zeka alanında formal ve sistematik bir eğitim vererek bu alanın kendine adanmış mühendislerini yetiştirmek hem bir görev hem de bir ihtiyaç oldu." diye konuştu.

Bu tespitler üzerine ülkenin ilk yapay zeka mühendislerini yetiştirme sorumluluğunu yüklendiklerini, çalışmalarında Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu'nun büyük destek verdiğini dile getiren Sezer, bölüme bilişim sanayisinin önde gelen kuruluşlarının da ilgi gösterdiğini kaydetti.

Dünya genelinde büyük cirolara sahip yazılım şirketlerinin yapay zeka alanına yatırım yapan şirketlerden oluştuğuna işaret eden Sezer, 2019-2020 öğretim yılında ilk kez öğrenci almaya başlayacakları bu lisans programı için geniş bir kadrolarının bulunduğunu vurguladı.

Yapay zeka mühendisliği programı ile öğrencilerin yapay zeka konularına odaklı bir bilgisayar mühendisliği müfredatını takip ederek uzmanlaşma imkanına kavuşmalarını amaçladıklarını belirten Sezer, "Bu amaçla, yapay zeka üzerine uzun yıllardır akademik araştırmalar yapan 20'nin üzerinde öğretim üyemiz ile birlikte bölümümüzün müfredat hazırlıkları tamamlandı. Bu alanda dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz ve öğrencilerimize en iyi üniversiteler ile eş zamanlı yapay zeka mühendisliği alanında eğitim vereceğiz." dedi.

Sezer, bilgisayar mühendisliği ve yapay zeka mühendisliği olmak üzere iki ayrı lisans programı yürüteceklerini bildirdi.

Bu iki programı birbirinden ayıran farklar ve bunun mezun profilleri açısından göstereceği işlev konusunda çok fazla soru aldıklarını aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"Bilgisayar mühendisliği öğrencileri ile yapay zeka mühendisliği öğrencileri, ilk yıl ortak bir müfredat izleyerek programlama, algoritmik düşünme ve problem çözme konularında bilgilenecekler. İkinci yıl, yani üçüncü ve dördüncü dönemde bu ortak temeller veri yapıları ve algoritmalar dersleri ile devam edecek. Ancak farklı olarak yapay zeka mühendisliği okuyan öğrenciler, hemen bu dönemlerde bilgisayarlar ve etik, yapay zekanın temelleri ve yapay öğrenme konularında bilgilenecekler. Programımızın müfredatında yeni tasarladığımız bir bilgisayar sistemleri dersi de olacak.

Yapay zeka mühendisliği öğrencileri, onlara özel tanımlanan zorunlu bir diğer derste veri tabanları yönetimi, veri işleme, veri temizleme gibi veri biliminin temel kavramlarını öğrenecekler. Yapay zeka mühendisliği programı farkını, asıl olarak öğrencilere sunduğumuz ve öğrencilerimizin yapay zekanın farklı konularında uzmanlık kazanmalarına olanak veren tematik teknik seçmeli dersler ile gösterecek. Bu amaçla, 'algı ve dil', 'büyük veri ve yapay öğrenme', 'medikal yapay zeka' ve 'karar verme ve robotbilim' gibi ders kümeleri tanımladık. Öğretim kadromuzdaki genişlemeyle paralel olarak bu ders kümelerine yenileri de eklenecek. Stratejik planımızı buna göre oluşturduk."

Sezer, yapay zeka mühendisliği bölüm öğrencilerinin son sınıfta bu seçmeli derslerin yanı sıra endüstri ve araştırma odaklı, bilgi ve birikimlerini karmaşık bir mühendislik problemini çözmede kullandıkları bir bitirme projesi gerçekleştireceklerini ve yıl sonunda da artık yapay zeka üzerine uzmanlaşmış olarak mezun olacaklarını söyledi.

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