Yapay zekâ Meclis gündeminde
Avrupa Birliği Komisyonu’nun yapay zekânın gelişimini düzenlemek amacıyla 20 milyar Euro’luk eylem planını yürürlüğe koyması üzerine CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak konuyu Meclis gündemine taşıdı.
Budak, “Her geçen gün gelişen blokzincir teknolojisi ile yeni bir dünyaya atılacak adımın eşiğindeyiz. Bu treni de kaçırma lüksümüz yok” dedi. Budak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergerde şu soruları yöneltti:
VERİ GÜVENLİĞİ
“Türkiye’de yapay zekâ ve blokzincir (blockchain) alanlarında çalışan kaç işletme vardır? Yapay zekâ teknolojisine yönelik ‘Veri Koruma Güvenliği’ konusunda neler yapılmıştır? Veri koruma mevzuatına ilişkin eksikler nelerdir, bu amaçla yapılan hazırlıklar var mıdır? Yapay zekânın geleceğiyle ilgili sektörel analizler yapılmakta mıdır? Örneğin sağlık alanında yapay zekânın kullanımına yönelik 2023 projeksiyonu nedir? Yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesi için yeterli profesyonel bulunmakta mıdır?”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle