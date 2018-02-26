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    'Yapay embriyon' çığır açan ilk 10’da

    Salim UZUN / ANTALYA
    26.02.2018 - 20:16 | Son Güncelleme:

    Mensup ve mezunları arasında bir çok Nobel ödülü sahibi bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), geçen yılın bilimde çığır açan 10 gelişmesini derledi. Listede, baş araştırmacısı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi Berna Sözen olan yapay embriyon çalışması da yer aldı. Sözen şunları söyledi:

    Yapay embriyon çığır açan ilk 10’daFAREDE ÜRETTİK

    “Çalışmayı Cambridge Üniversitesi’nde yürütüyoruz. İlk aşamada kök hücrelerden yapay fare embriyonu üretmeyi başarmıştık. Şimdi bu çalışma geliştiriliyor. MIT’nin listesinde tıp alanından sadece biz varız. Bu da hayli dikkat çektiğimizi gösteriyor. Çalışmamız bilimsel çevreler tarafından tarihi bir buluş olarak nitelendi. Biz iki kök hücre türü arasında önemli bir iletişim kurulduğunu keşfettik. Bir bakıma, hücreler birbirlerine embriyonun neresinde yer alacaklarını söylüyorlar. Bu, insan embriyonları üzerinde çalışmak zorunda kalmadan insan gelişiminin kritik aşamalarındaki önemli olayları incelememize izin verecek. Gelişimin normal olarak nasıl gerçekleştiğini bilmek, embriyon gelişiminde neden sıklıkla hata yaşandığını, kadınların neden düşük yaptığını anlamamızı sağlayacak. Çalışmamız pek çok dogmatik bilgiyi değiştirebilir ve insan gelişiminin temellerini anlamaya yönelik yeni bir bakış açısı kazandırabilir.

    Yapay embriyon çığır açan ilk 10’da

    KISIRLIĞA UMUT

    Tüm bu çalışmalar, kısırlık tedavisinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Çalışmamızın ilk aşamasında iki doku kullanmıştık. Üçüncü dokuyu ise jelle taklit edebildik. Şu an da ise üçüncü doku da tamamlandı. Yani elimizde gerçek bir embriyonun birebir kopyası var. Hatta bu embriyonu fare rahmine nakletmeye (transplantasyon) çalışıyoruz. Bu çalışma gelecekte yumurta ve sperme olan ihtiyacımızı ortadan kaldırabilir ve kısırlığa sadece kök hücre kaynaklı bir çözüm bulabilir.” 

    İNGİLİZ BASINI BİZİ HABER YAPTI

    WELLCOME Trust (UK) ve Avrupa Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen çalışmanın Avrupa’da büyük yankı uyandırdığını da anlatan Berna Sözen, “Independent, BBC, Guardian gibi İngiltere’nin önde gelen basın kuruluşları çalışmamızla ilgili manşet haber yaptı. Ofisimize mailler yağdı. Birçok gazeteci konuyla ilgili röportaj yapmak istiyor. Böyle uluslararası bir çalışmada ülkemi temsil ettiğim için gururluyum” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Massachusetts Teknoloji Enstitüsü , son dakika
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