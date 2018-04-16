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    Yanmış halde bulunan işadamının eşi ve çocuklarından korkunç itiraf

    Hürriyet Haber
    16.04.2018 - 10:01 | Son Güncelleme:

    İzmir’deki ormanlık alanda yanmış aracının içerisinde tanınmayacak haldeki cesedi bulunan işadamı Murat Ö.’yü eşi ve 2 çocuğunun öldürdüğü ortaya çıktı.

    İzmir’in Torbalı ilçesinde dün sabah 2 tarım işçisi tarafından Ahmetli Köyü ile Zeytinköy arasında bulunan dağ yolunda yanmış bir aracın içerisinde bulunan cesedin tanınmayacak halde olmasından dolayı kimliğini belirlemekte güçlük çeken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Murat Ö’ye ait olan 35 TTG 35 plakalı aracın içerisindeki ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Ö. ailesi, araç içerisindeki cesedin Murat Ö.’ye ait olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kan verdi. Sonuçların çıkmasını bekleyen Torbalı İlçe Jandarma ekibi, çalışmalarına başka koldan devam etti. Olayı derinleştiren ekip, her türlü ihtimali değerlendirerek, Ö. Ailesi'ni inceleme altına aldı.

    CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

    Ertuğrul Mahallesi 3023 Sokak üzerindeki MOBESE’ye takılan bir detay jandarmayı harekete geçirdi. Gece geç saatlerde Murat Ö.’nün arabası ile bir başka arabanın aynı anda evin önünden hareket etiği fark edildi. Buradan yola çıkan güvenlik güçleri, Murat Ö.’nün eşi Öznur Ö., oğulları Batuhan ve Hadi Ö. şüpheli olarak gözaltına alındı. Murat Ö.'nün  eşi ve 2 çocuğu sorgularında cinayeti işlediklerini itiraf etti.

    KAN DONDURAN İFADE

    Yanarak can verdiği öğrenilen adamın eşi ve çocuklarının verdikleri ifadeleri ise adeta kan donduran cinstendi. İddiaya göre, 14 Nisan akşamında anne ve oğullar, Murat Ö.’nün içeceğine uyutucu hap koydu. İçeceği içtikten sonra uyuya kalan Murat Ö.’ye bir de iğne yaparak tamamen bayılması sağlanan adam, halıya serilip arabaya konuldu. Daha sonra Ahmetli Köyü ile Zeytinköy arasında bulunan dağ yoluna götürüldü. Aracı tali yola bırakan aile, Ö.’yü de içine bırakarak ateşe verdi.

    Cinayetin neden işlendiği konusunda henüz bilgi olmazken, Jandarma ekipleri olayı tüm yönleriyle inceliyor.

    Etiketler: cinayet , NoMobil , gündem
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