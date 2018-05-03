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    Yanlışlıkla sınırı geçen operatör savcı önüne çıkıyor

    SEVİL ERKUŞ/ANKARA
    03.05.2018 - 11:38 | Son Güncelleme:

    Gümrüklü sahada iş makinasıyla çalışırken yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçen işçi Musa Alerik bugün saat 12.00’da savcı karşısına çıkıyor.

    Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda su hattı çalışması yapan kepçe operatörü Musa Alerik (38), dün tampon bölgeden dönmek isteyince Yunan askerleri tarafından gözaltına alınmış, kepçesine el konulmuştu. Türk işçinin bir süre Kastanies Sınır Kapısı karakolunda tutulduğu, daha sonra da Orestiada kentine götürüldüğü öğrenilmişti.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’da göz altına alınan kepçe operatörünün bugün saat 12.00’de Kum Çiftliği’nde savcı önüne çıkacağını söyledi. Aksoy, süreci yakından takip ettikerini vurguladı.

    Etiketler: kepçe oparatörü , gündem
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