Yanlışlıkla gönderilen mesaj ülkeyi karıştırdı! Nükleer panik...

Pickering Nükleer İstasyonu'nda gerçekleşen bir olay sonucu halka uyarı mesajları gönderildi. Mesajda olay ve tehlikeleri hakkında bir detay verilmese de uyarı halkta panik yaşanmasına neden oldu. Oluşan kaosun ardından açıklama yapan nükleer tesis ve güvenlik güçleri meydana gelen olayın halka hiçbir zararı olmayacağı belirtildi.





