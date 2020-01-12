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AP
Haber Giriş: 12.01.2020 - 17:24,Son Güncelleme:/

Yanlışlıkla gönderilen mesaj ülkeyi karıştırdı! Nükleer panik...

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Yanlışlıkla gönderilen mesaj ülkeyi karıştırdı! Nükleer panik...

Kanada'nın Ontario eyaletinde halka yanlışlıkla gönderilen 'nükleer' mesajı büyük panik yarattı.

Pickering Nükleer İstasyonu'nda gerçekleşen bir olay sonucu halka uyarı mesajları gönderildi. Mesajda olay ve tehlikeleri hakkında bir detay verilmese de uyarı halkta panik yaşanmasına neden oldu.  Oluşan kaosun ardından açıklama yapan nükleer tesis ve güvenlik güçleri meydana gelen olayın halka hiçbir zararı olmayacağı belirtildi.

Yanlışlıkla gönderilen mesaj ülkeyi karıştırdı Nükleer panik...


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