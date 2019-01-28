Yanlış yaparlarsa yine oradayız

Erdoğan, dün Antalya’da aday tanıtım toplantısı, toplu açılış ve AK Parti Antalya teşkilat yemeğinde özetle şunları söyledi:

GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN İSTİSMARINI YAPMIŞTIR

“Vesayet güçlerinden terör örgütlerine, darbecilere kadar bu milletin hakkına, hukukuna, istiklaline, istikbaline saldıran kim varsa hepsinin karşısına dikildik. Eksiklerimiz, kusurlarımız, hatalarımız, belki yanlışlarımız elbette olmuştur. Milletimize olan muhabbetimizde, ülkemize olan sevgimizde samimiyiz.

Büyük bir üzüntüyle ifade ediyorum ki ülkemizin önündeki en büyük engel çarpık ve kifayetsiz muhalefet anlayışıdır. Bu parti yıllarca Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in istismarını yapmıştır, hâlâ da yapıyor. Bu parti yıllarca laiklik adı altında ayrımcılık, çağdaşlık adı altında medeniyet ve tarih düşmanlığı peşinde koştu.

SUİİSTİMALLER GÖRMEYECEKSİNİZ

Antalya son 10 yılda AK Parti’nin hizmet belediyeciliğini hem de CHP’nin istismar belediyeciğini yaşamış bir şehirdir. 2009’daki yol kazasının Antalya’ya maliyetleri oldu. Antalya bir dönem sadece uyuşturucu, alkol gibi skandallarla gündeme gelmiştir. Belediyecilik alanında doğru düzgün hizmet alamamış, geriye gitmiştir. Milletimiz bu gerilemeyi gördüğü için şehrin yönetimini yeniden AK Partili kadrolara emanet etmiştir. Antalya 31 Mart’ta ikinci bir yol kazasını kaldıramaz... Cumhur ittifakına desteklerinizi verin sizi mahcup etmeyiz. Cumhur ittifakında inşallah suiistimaller görmeyeceksiniz. Milletimizin rahmetli Özal ve Menderes’i hayırla yad etmesi onları demokrasi ve kalkınmanın sembolü olarak görmesinden kaynaklanıyor.

ONLAR KAÇACAK BİZ KOVALAYACAĞIZ

(Terörle mücadele) ‘İnlerine gireceğiz’ dedim, girdik. Girmeye devam ediyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ülkemize girmeden yerinde onları bitireceğiz. Boşa çıkardığımız her saldırı hem gücümüze güç katıyor hem de mücadele azmimizi biliyor. Dün olduğundan daha da kararlıyız. Sınırlarımızın yanı başında ülkemize saldırmak için bekleyen terör örgütleri beslenip kışkırtılıyor. Biz de ne yaptık; kafalarına kafalarına indik. Cerablus, El-Bab, Afrin’de indik mi indik. Şimdi de hazır bekliyoruz yanlış yaparlarsa yine oradayız.”

Erdoğan önceki gece İstanbul İl Teşkilatı’nda sandık görevlilerini aradığını da ifade ederek “Hangi sandıkta görevliler biliyor mu diye gece 12 ile 1 arası aradım. Maşallah hepsi nerede görevli olduğunu biliyor. Bir gece sizin de içinizde bazılarınızı arayabilirim. İşi sıkı tutacağız; gevşekliğe, rehavete yer yok” dedi.

ANTALYA ADAYLARI

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan Antalya’nın 19 ilçesindeki AK Parti adaylarını açıkladı. AK Parti Alanya, Korkuteli, Kemer ve Finike’de MHP adayını destekleyecek.

MESELE ZİHNİYET

(Antalya’daki fırtına ve sel) Olumsuz hava şartları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Son günlerdeki felaketler daha önce görmediğimiz, rastlamadığımız afetler. Bize düşen yeni duruma uygun tedbirler almaktır. Fırtına erken uyarı sisteminden, dalgalara karşı araçları ve binaları koruyacak engellere kadar yeni tehditlere uygun her türlü tedbiri alacağız. Yıllarca ülke kaynaklarını vatandaşlarımıza hizmet yerine bir avuç seçkine peşkeş çeken zihniyetin elinde eziyet görmüştür. Yıllarca Türkiye’nin yoksulluğuna, geri kalmışlığına bahane olarak imkân yetersizliği gösterildi. Ne zaman ülke yönetimini devraldık, gördük ki, mesele imkânsızlık değil zihniyet, zihniyet. Kafa yapısı bozuk. Türkiye aynı Türkiye olduğu halde yer altından petrol fışkırmadığı gökyüzünden para yağmadığı halde bir anda şahlanışa geçtik. Zihniyet değişti. İhracat ve ticarette başarılar elde ettik.

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

İHA, SİHA, zırhlı taşıyıcı biz yapıyoruz. Şimdi İHA’nın büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ayda bitecek ve dünyada örnek teşkil edecek. 5-6 yıldaki hadiseler; 2003-2013 büyüme hızıyla devam etseydi, hedeflere yaklaşmış olacaktık. Onca engel, saldırı sadece hızımızı kesti. Demokrasi ve kalkınma yolunda son hızla giderken trenimizi rayından çıkarmak için çok uğraştılar ama başaramadılar.”