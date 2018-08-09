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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
TBMM (AA)
09.08.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

Yanlış bilgi veren anket şirketlerine hapis cezası teklifi

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, hazırladıkları kanun teklifiyle, kamuoyunu yönlendirmek veya etkilemek maksadıyla yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan kamuoyu araştırmacılarının 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının öngörüldüğünü söyledi.

zKarakaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, hazırladığı Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanmasına İlişkin Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi. Teklife göre araştırmacının; yayınlanan bir araştırma için araştırmayı kim için yaptığını, araştırmanın finansmanının kim tarafından karşılandığını ve tutarını belgeleri ile birlikte paylaşmak zorunda kalacağını belirten Karakaya, araştırmacının, veri toplama, analiz etme ve yayınlama dahil her aşamada dürüst, doğru ve tarafsız olmakla yükümlü tutulduğunu belirtti.

Güvenilirliği ve geçerliliği konusunda şüphe duyulan ya da bağlamından koparılarak müşteri tarafından yayınlanan bir araştırma sonucuna, araştırmacının müdahale etmesinin zorunlu olacağını ifade eden Karakaya, şu bilgileri verdi: X

10 KATINA KADAR İDARİ PARA CEZASI

"Kişisel verilerin arşivlenerek başka çalışmalar ya da başka amaçlar için kullanımının önüne geçilmesi maksadıyla, ilgili işlemler sonlandığında imha edilmesi zorunluluğu getirilmektedir. Araştırmacı olmak ve kamuoyu araştırma kuruluşu kurmak için gerekli bilimsel ve teknik yeterliliğe ilişkin nesnel koşullar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Belirlenen görev ve yükümlülüklerin ifasında her neviden araştırmacılar TÜİK ile iş birliği içerisinde çalışacak. TÜİK, bilimsel ve teknik özerklik ilkesi doğrultusunda, kamuoyu araştırmasının bilimsel ve teknik doğruluğu ve verilerin yeterliliği ile sınırlı olarak denetim yapma yetkisine sahip olacak. Teklifin getirdiği önemli bir husus da cezadır. Teklifte belirtilen koşul ve ilkelere uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşuna; ilgili araştırmayı yapmak için fatura karşılığı aldığı ücretin 10 katına kadar idari para cezası kesilebilecek.

Teklif, manipülasyon suçuna 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası getiriyor. Bu teklifteki koşul ve ilkelere aykırı olarak araştırma adı altında veya imasıyla kamuoyunu bir kurum, kuruluş, ürün, hizmet veya kişi hakkında olumlu ya da olumsuz yönlendirmek veya etkilemek maksadıyla yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşunun sorumlu yöneticisinin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmektedir."

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