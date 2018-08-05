Yanında çalıştırdığı çocukları istismar eden marketçiden rezil savunma
Sahibi olduğu markette yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen A,Ç. “Şaka yapıyordum” dedi. Ancak hakim, cinsel istismardan tutukladı.
İstanbul Esenyurt’ta market sahibi 48 yaşındaki evli ve bir çocuk babası A.Ç. yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunup bunu başka bir çocuğa kaydettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Vatan gazetesinden Elif Altın'ın haberine göre, A.Ç., ifadesinde 9 aydır market işlettiğini belirterek, “Adı geçen çocuklar markette yanımda part time olarak çalışıyorlardı. Bildiğim kadarı ile R. 13-14 yaşlarındadır. Bana izletmiş olduğunuz video kaydında görünen kişi benim. Videoyu çeken E.C.Ç.’dir. Video çekilirken üzerim giyinik vaziyetteydi. Zaten videonun çekildiği yer marketin içidir ve sürekli markete gelen giden kişiler olmaktadır” dedi.
Market sahibi şöyle devam etti: “Diğer videoda ise R.’nin kollarını kıvırdığım görünmektedir. Bunu yapma nedenim, R.’nin gönderdiğim servisten geç gelmesidir.”
Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne çıkartılan A. Ç. savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. A.Ç. “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan kuvvetli delillerin bulunduğu gerekçesi ile tutuklandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle