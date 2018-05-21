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    Yanık kokusu korkunç gerçeği ortaya çıkardı

    İHA
    21.05.2018 - 20:43 | Son Güncelleme:

    Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

    Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Yümlü Paşa Caddesi'nde kendisine ait evde yalnız yaşayan Nacife Yıldız'ın (80) evinden yanık yemek kokusu duyan üst katta oturan damadı Hüseyin Korkmaz, hemen kayınvalidesinin evine gitti.

    ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

    Kendisindeki anahtarla kapıyı açan Korkman, hemen kokunun geldiği mutfağa yöneldi. Kayınvalidesini mutfakta yerde hareketsiz yatarken bulan Korkmaz, durumu polise haber verdi. Sağlık ekipleri ile birlikte eve gelen polisin incelemelerinin ardından yaşlı kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: bilecik , koku , gündem
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