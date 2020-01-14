Yanı sıra nasıl yazılır? Yanısıra TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

En sık yapılan kelime hatalarından birisi yanı sıra kelimesidir. Cümlede geçtiği gibi ayrı olarak yazılır. ı ve s harfleri arasına bir karakter boşluk konulmalıdır. Yanı sıra kelime grubu, bir ikileme olduğu için toplum tarafından bir çırpıda söylenir. Art arda gelen bu kelimeler halk arasında neredeyse bütünleşmiştir.

Yanısıra Nasıl Yazılır?

Ses olarak bir bütün halinde çıkan bu kelime grubu, yazarken hataya düşülmesine sebep olmaktadır. İnsanlar, yanı sıra kelimesini yaygın olarak yanısıra olarak yazarlar. Yanı sıra kelimesi, yoğun olarak iki ifadeyi birbirine bağlamakta kullanılır. Ek olarak anlamına gelir. Yanı sıra kelimesinin kullanılması için önce bir eylemin gerçekleşmiş olması gerekir.

Yanısıra TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Bir kelime grubunun bitişik yazılması için yan yana geldiğinde her iki kelimeden de bağımsız bir anlam taşıyor olması gerekir. Kelimeler birleştiğinde farklı bir anlamı ifade etmiyorsa ayrı yazılır. Yanısıra nasıl yazılır gibi sık yapılan hatalar, sözlük üzerinden örneklendirilir. Kelimenin doğru kullanımı cümle içerisinde geçer.

Örneğin;

"Okulda yapılan kermeste yerli elma ve ayvanın yanı sıra Antalya'ya özgü meyveler de vardı."

Örnek bir cümle ile kullanacak kişiler için örnekler somutlaştırılır.