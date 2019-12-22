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İHA
22.12.2019 - 19:38, Son Güncelleme:

Yangının ortasında kaldılar... Üzücü görüntü

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Yangının ortasında kaldılar... Üzücü görüntü

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat gölündeki sazlık alanda çıkan yangında 3 manda telef oldu.

Yangın, Uluabat gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Karacabey’e bağlı Uluabat gölündeki sazlıklar bir anda alev aldı. Yangın kısa sürede gölün etrafını sararken, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangında gölün kenarında mahsur kalan 3 manda telef olurken, itfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangını gören vatandaş ise, “Gölde bir anda yangın çıktı. İlk 45 dakikada yangın çok büyüktü. Ardından kalan sazlar yanmaya devam ediyor. Gölün pek çok noktasında yangın devam ediyor. Burada pek çok canlı yaşıyor. Şu anda bizim gördüğümüz 3 tane manda telef olmuş. İnşallah başka telef olan hayvan yoktur” dedi.

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