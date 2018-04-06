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    Hastane yangınından yeni görüntüler ortaya çıktı

    DHA - İHA
    06.04.2018 - 09:35 | Son Güncelleme:

    Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan yangının ardından bugün acil kliğini ve tüm klinikler hasta giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

    Hastanede dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın hastanenin dış cephesini sardı. Hastane içinde büyük panik yaşandı. Tedavi gösteren hastalar tahliye edildi. Yangın sırasında hastane içinde yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir başka cep telefonu kamerası görüntünde ise itfaiyenin yangına hastane içinden ulaşması yer alıyor.

    HASTA GİRİŞ ÇIKIŞLARINA KAPATILDI

    Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu sabah randevusu olan hastalar çevre hastanelere yönlendirildi. Acil kliğini ve tüm klinikler hasta giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Hastaneye gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Randevusu olan ve hastaneye gelen bir vatandaş, “Randevum vardı. Görevliler diğer ek binaya gönderdiler. Geçici olarak hizmet verilmediğini söylediler” dedi.

    Taksim İlk Yardım Hastanesi yangın sonrası havadan görüntülendiTaksim İlk Yardım Hastanesi yangın sonrası havadan görüntülendi

    Taksim İlk Yardım Hastanesi yangın sonrası havadan görüntülendi Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde dün akşam çıkan yangın sonrası itfaieyin çalışmaları sabaha kadar sürerken, hastanenin sabah olması ile birlikte son hali havadan görüntülendi. Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, yaşanan panik anları ise kameralarca kaydedilmişti. İtfaiye ekipleri bu sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürmüştü. Yangnın hastaneye getirdiği durum ise bu sabah havadan çekilen görüntülerde kaydedildi. Hastanenin dış kısmının büyük bölümünün yandığı görülürken, polisin geniş güvenlik önlemi de görülüyor.
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