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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AYDIN (AA) - FERDİ UZUN
19.03.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

‘Yangınımıza bir damla su olmalarını bekliyoruz’

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‘Yangınımıza bir damla su olmalarını bekliyoruz’

Aydın'ın Söke ilçesinde, yanan otomobilden annesinin son anda kurtardığı ancak yüzü ve vücudunun bir bölümü yanan 4 yaşındaki Halil Geyik'in ailesi, doku nakli için gereken yaklaşık 200 bin liranın karşılanması amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Aydın'ın Söke ilçesinde içerisinde oyun oynadığı otomobilde çıkan yangında yüzü ve vücudunun bir kısmı yanan 4 yaşındaki Halil Geyik'in ailesi, evlatlarının doku nakli için "Ateşe bir damla su dök" kampanyasını başlattı.

Çalışlı Mahallesi'nde yaşayan Halime (32) ve İsmail Geyik (37) çiftçinin 3 çocuğundan biri olan Halil'in geçen yıl içinde oynadığı amcasına ait otomobilde yangın çıktı. Yoldan geçen bir sürücünün uyarısıyla olaydan haberi olan anne Halime Geyik, çocuğunu otomobilden dışarıya çıkardı. Anne ve çocuğunun uzaklaşmasının ardından kısa bir süre sonra LPG'li araçta patlama meydana geldi.

Vücudu yanan küçük Halil, Aydın'dan sonra yaklaşık 40 gün Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördü. Yaşam savaşını kazanan Halil'in yüzünün tamamı ile vücudunun birçok yerindeki yanık izleri geçmedi.

Çocuklarının tedavisi için mücadeleyi sürdüren Geyik çifti, ameliyat masrafları için 200 bin lira gerektiğinin belirtilmesi üzerine Aydın Valiliğinin de onayıyla "Ateşe bir damla su dök" adlı yardım kampanyası başlattı. Aile, şimdi kendilerine uzatılacak yardım eliyle çocuklarının eski günlerine dönmesini umut ediyor.

"41 GÜN YOĞUN BAKIMDA HAYAT MÜCADELESİ VERDİ"

Anne Halime Geyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunu alevlerin içinde gördüğünde hızlıca yanan otomobile koştuğunu söyledi. Oğlunu içinden aldıktan saniyeler sonra otomobilde patlama meydana geldiğini belirten Geyik, şöyle konuştu:

"Aydın'dan helikopterle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittik. 41 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi. Doktorlar yaşama ümidinin olmadığını söylediler. 'Umudunuzu yitirmeyin.' de demiyorlardı. Onlardan bir umut bekliyordum ama her defasında 'Hazırlıklı olun, ölür.' diyorlardı. Yoğun bakımda kendine geldi ve vücudundan alınan derilerle 4 ameliyat oldu."

Göz damlası ve krem için ayda bin lira ödediklerini vurgulayan Geyik, eşinin gündelik işlerde çalışmasından dolayı ekonomik sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Yaklaşık 11 aydır hastaneye gidip geldiklerini anlatan Geyik, "Şu an için devlet hastanelerinde ameliyat imkanımız yok. Bodrum'da özel bir hastane ile görüştük, orada yaklaşık 200 bin lira bir masraftan bahsedildi. Bu yardım kampanyası da Aydın Valiliğinin desteğiyle başlatıldı. Tek isteğim oğlumun eski günlerine geri dönmesi. Yangınımıza bir damla su olmalarını bekliyoruz. Şu anda dışarı çıkamıyor. Ameliyat olursa güneşe çıkıp parklarda oynayabilecek." dedi.

Geyik, yaşadıkları onca zor günlere rağmen hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini dile getirdi.

Türk halkından bir umut beklediklerini aktaran Geyik, "Doku nakli gerekiyor. Gözleri için de bir operasyon yapılacak. Sol elini rahat kullanamıyor." diye konuştu.

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