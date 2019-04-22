Yangında ölen Afgan işçi sayısı 7 oldu
ANKARA’daki 3 katlı metruk binada çıkan yangında hayatını kaybeden Afganistan uyruklu atık kâğıt işçilerinin sayısı 7’ye çıktı. Bir işçi de yoğun bakımda tedavi görüyor.
Savcılık yangının nedenini belirleyemedi. Yangının bina önünde yakılan atıklardan mı, ısınmak için çekilen kaçak elektrikten mi çıktığı halen araştırılıyor. Olay yeri inceleme tutanağına göre binada depolanan kâğıt ve plastik atıklarının büyük kısmı yandı. Elektrikli ısıtıcıların çalışması nedeniyle elektrik kablolarında aşırı yüklenmeye bağlı şekilde yangının çıkmış olabileceği belirtildi. Şüpheli olarak ifadesi alınan hurdacı Hüseyin Çantı, yangının çıktığı binanın önündeki çukurda haftada iki sefer atık yaktığını söyledi. Çantı, “Dün biriken poşetleri ve kâğıtları yaktım. Fazla ateş yoktu. Sönmüş vaziyetteydi. Sonra işyerinden ayrıldım” dedi. Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Dinçer Mendillioğlu ise “7 Afgan’ın kimliği saptanamadı. Cenazeler ülkelerine gönderildi. İskitler’de 250-300 kadar Afganlı atık kâğıt işçisi var” diye konuştu.
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