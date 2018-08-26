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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
26.08.2018 - 01:35, Son Güncelleme:

Yangında mahsur kalan iki kadın, üçüncü kattan aşağı atladı

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Yangında mahsur kalan iki kadın, üçüncü kattan aşağı atladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, evin 3'üncü katında çıkan yangında mahsur kalan iki kadın, balkona çıkarak vatandaşların aşağıda açtıkları battaniyenin üzerine atladı. Dumandan etkilenen iki kadından biri yaralandı. Kadınların balkondan aşağıya atlama anı ise çevredekiler tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yangın, İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi İnce Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp evi sardı.

Çevredekiler, dairenin çelik kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı ancak başaramadı. Dairede bulunan iki kadın ise can havliyle balkona çıktı. Aşağıda bulunan vatandaşlarda balkonun hizasına battaniye açtı. İki kadın, aşağıya açılan battaniyenin üzerine atladı.

Kadınlardan biri battaniyenin kenarına düşerek yaralandı. Dumandan da etkilenen iki kadın, vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Yangında mahsur kalan iki kadın, üçüncü kattan aşağı atladı

KADINLARIN BALKONDAN ATLAMA ANINI VATANDAŞLAR CEP TELEFONUYLA ÇEKTİ

Kadınların balkondan atlama anı ise çevredekiler tarafından cep telefonunu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekipleri, yanlış park nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, alevlere müdahale söndürdü. Ayrıca yan dairede bulunan yaşlı bir kadın da itfaiye erleri tarafından binadan tahliye edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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