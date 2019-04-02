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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
02.04.2019 - 19:29, Son Güncelleme:

Yangında can pazarı! Anne ve oğlu...

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Yangında can pazarı! Anne ve oğlu...

Sivas’ta 4 katlı apartmanda çıkan yangında ikinci kattan sarkıtılan anne ve oğlunu, mahalle esnafı Adnan Topçu tutup indirerek sağlık görevlilerine teslim etti.

 

Saat 15.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 23’üncü Sokak’ta 4 katlı apartmanın giriş katındaki Mustafa Özkale’nin dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, apartmanın dış cephe kaplamasındaki izolasyon malzemesinin tutuşmasıyla diğer katlara da sıçradı. Binadan yükselen dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

PENCEREDEN SARKITILAN ANNE VE ÇOCUĞU İNDİRDİ

Yangın sırasında apartmanın 2’nci katında oturan Sevdanur Bayrak (23) ve oğlu Oğuz Kaan Bayrak (2) dumanlar nedeni ile mahsur kaldı. Minik Oğuz Kaan Bayrak yardıma giden komşuları tarafından pencereden aşağı sarkıtıldı. Yangını görerek olay yerine gelen esnaf Adnan Topçu, Oğuz Kaan’ı havada tutup indirerek 112 sağlık görevlilerine teslim etti. Topçu, daha sonra pencereden sarkıtılan çocuğun annesi Sevdanur Bayrak’ı da indirerek ambulansa götürdü. Binada ayrıca dumandan etkilenen Mustafa Özkale ile en üst katta oturan Zahide Gürlevük de(70) görevlilerin yardımı ile binadan çıkarılarak ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri yapılan bu kişiler daha sonra kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında can pazarı Anne ve oğlu...

Yangını görünce olay yerine geldiğini belirten mahalle hırdavatçısı Adnan Topçu "İkinci katta 2 kişi vardı, üstten attılar ve yakalayarak ambulansa verip gönderdim. Bir de yaşlı kadın vardı onu da sağlıkçılar en üst kattan aldılar" dedi.

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