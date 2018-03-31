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    Yangına uykuda yakalandılar... 17 kişi böyle kurtarılmayı bekledi

    Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL (DHA)
    31.03.2018 - 08:46 | Son Güncelleme:

    İstanbul Ümraniye'de 5 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan 17 kişi itfaiyenin yardımıyla merdiven aracıyla kurtarıldı.

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    • Ümraniyede yangın
    • Ümraniyede yangın
    • Ümraniyede yangın
    • Ümraniyede yangın

    Yangın saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre giriş katındaki dairede elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle binayı dumanlar kapladı. Daire sakinleri kendi imkanlarıyla binadan çıkmayı başardı.

    CAM VE BALKONLARDA KURTARILMAYI BEKLEDİLER

    Yangın gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangına uykuda yakalana bina sakinleri cam ve balkonlarda kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri bir yandan binadan duman tahliyesi yaparken bir yanda merdiven aracıyla binadan mahsur kalanları kurtarmaya başladı.

    17 KİŞİ KURTARILDI

    İtfaiyenin iki merdiven aracı aralarında çocuklarında bulunduğu 17 kişi kurtarıldı.Mahsur kalan bina sakinleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda tamamen söndürüldü. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor. 

    Etiketler: Ümraniye , NoMobil , gündem
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