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    Yangın kentte hayatı durma noktasına getirdi

    DİYARBAKIR (İHA)
    20.06.2018 - 12:31 | Son Güncelleme:

    Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Diyarbakır-3 Trafo Merkezinde bulunan trafoda çıkan yangın nedeniyle kentin birçok bölgesinde elektrikler kesildi. Elektriklerin kesilmesi nedeniyle Diyarbakır'ın birçok noktasında bulunan trafik sinyalizasyon sistemleri çöktü. Ana caddelerde sinyalizasyonların çalışmaması nedeni ile trafik polisleri devreye girerek, akışın sekteye uğramasını engelledi.

    Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde yaşandı. Yenişehir ilçesi Dökmetaş köyünde bulunan TEİAŞ Diyarbakır-3 Trafo merkezinde bulunan trafo, teknik bir arıza nedeniyle alev aldı. İşletmede bulunan çalışanların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, 112 sağlık ekipleri, herhangi bir duruma karşı alanda hazır bekletildi.

    Yangın söndürme çalışmalarının ardından TEİAŞ ekipleri, trafoda zarar incelemesi başlattı. Yapılan ilk incelemede Diyarbakır’ın birçok bölgesine elektrik dağıtan trafo merkezi ve yer altında bulunan kabloların çıkan yangın nedeniyle zarar gördüğü tespit edilirken, trafo ve kabloların onarımı için çalışma başlatıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. Öte yandan, elektriklerin kesilmesi nedeniyle Diyarbakır'ın birçok noktasında bulunan trafik sinyalizasyon sistemleri çöktü. Ana caddelerde sinyalizasyonların çalışmaması nedeni ile trafik polisleri devreye girerek, akışın sekteye uğramasını engelledi.

    Etiketler: son dakika , haberler
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