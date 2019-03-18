Yangın merdiveninin kilitli olduğu öğrenci pansiyonunda can pazarı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYangın merdiveninin kilitli olduğu öğrenci pansiyonunda can pazarı!
GeriGündem Yangın merdiveninin kilitli olduğu öğrenci pansiyonunda can pazarı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
18.03.2019 - 22:20, Son Güncelleme:

Yangın merdiveninin kilitli olduğu öğrenci pansiyonunda can pazarı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yangın merdiveninin kilitli olduğu öğrenci pansiyonunda can pazarı!

Burdur'da, 3 katlı erkek öğrenci pansiyonunun bodrum katındaki kumaş dikim atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yemekte oldukları sırada dumandan etkilenen 3 öğrenci ile iş yeri sahibi, hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen öğrencilerden biri, yangın merdiveninin kilitli olduğunu ileri sürdü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Burdur Gazi Caddesi Çiloğlu Sokak’ta bulunan 3 katlı erkek öğrenci pansiyonunun bodrum katında bulunan kumaş dikim atölyesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası oluşan yoğun duman, 40 öğrencinin kaldığı erkek öğrenci pansiyonunu sardı. Bu sırada yemekte olan öğrenciler panikle kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bazı öğrencilere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken, 3 öğrenci ve atölyenin sahibi Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın merdiveninin kilitli olduğu öğrenci pansiyonunda can pazarı

'YANGIN MERDİVENİ KİLİTLENMİŞ, ATLAMAK ZORUNDA KALDIK'

Dumandan etkilenen öğrenci, "Yemekteydik. Dumandan etkilenince pencereye çıktık. Dumandan yangın merdivenine ulaşamadık. Nefes alamadık. Yangının pansiyonla ilgisi yok. Yangın merdiveni kilitlenmiş. Yangın merdiveni birinci kata kadar. Yangın merdiveninden sonra seyyar merdiven var o da kilitlenmiş. Kimse inemedi atlamak zorunda kaldı" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Bizim için hayat bitti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yokluğu hissediliyordu' dedi... Açılışını yaptı

Bakan Soylu duyurdu: ''Bu sabah İran ile ortak operasyon yaptık''

'Bu saldırıyı destekleyen alçakları lanetliyorum'