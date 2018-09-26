Yangaz ne demek?
Yangaz kelimesinin anlamı bir dizi projesiyle gündeme geldi. Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan ikizlere neden yangaz denildiği, sık sık dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, yangaz ne demek?
Yangaz kelimesi Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Sen Anlat Karadeniz dizisiyle sık sık gündeme gelmeye başladı. Dizinin genç karakterleri Fatih ve Murat, "yangaz" ön isimleriyle anılıyor. Peki, yangaz ne demek?
Ağırlıklı olarak Karadeniz bölgesinde kullanılan yangaz, yangurmak, yangramak kelimelerinden gelir. Bu kelimeler gürültü etmek anlamına gelir. Yangaz kelimesi haylaz ve yalancı gibi anlamlarının yanı sıra aynı zamanda her türlü numarası olan, pis ve kötü işler çeviren kişilere de denilmektedir. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Murat ve Fatih karakterlerine de bu sebepten ötürü yangaz diye lakap takılmıştır.
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