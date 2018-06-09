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    Yanan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde onarım çalışmaları sürüyor

    İHA
    09.06.2018 - 10:41 | Son Güncelleme:

    Yangın nedeniyle kapatılan ve Temmuz ayında tekrar hizmete girmesi planlanan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

    5 Nisan tarihinde çıkan yangında büyük zarar gören Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi'nde onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İsmi değiştirilip yeni bir hastane olarak hizmet vermeye başlayacak olan hastane binasında yangının izleri siliniyor.

    Yangının ardından 3 ay içinde tekrar hizmete sokulması planlanan hastanenin en çok zarar gören yüksek binasında dış cephe çalışmaları için henüz iskele kurulma işlemi yeni yapılıyor. Yan binada ise dış cephe güçlendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

    Yanan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde onarım çalışmaları sürüyor

    Etiketler: yangın , son dakika , haberler
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