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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
10.01.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Yanan evde uyuyanları böyle uyandırdılar!

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Beyoğlu’nda 2 katlı ahşap evde çıkan yangın sırasında evde uyuyan 4 kişi, vatandaşların taş atması sonucu uyanarak son anda kurtuldu. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Kurdela Sokak içerisinde bulunan 2 katlı ahşap evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 kişinin yaşadığı 2 katlı ahşap evin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin ahşap olması nedeniyle çıkan birinci katta çıkan küçük yangın bir anda bütün evi sararken, alevleri gören mahalleli itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Evde uyuyanları taş atarak uyandırdılar

Yangının büyümesi üzerine panikleyen mahalle sakinleri kendilerini dışarıya atarak kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Evin içerisinde uyudukları öğrenilen 4 kişiyi uyandırmak isteyen mahalle sakinleri cama taş atarak uyandırmaya çalıştı. Yangında vatandaşları uyandıran Zihni Takak, “İlk başta böyle ışık gibi yandı, biz onu gördük içerde arkadaşlar yatıyordu, onları çıkarttık. Birden bire çoğaldı. Çoğaldıktan sonra da hemen itfaiyeyi ardık. İçeride 2 tane arkadaş vardı, onları biz uyandırdık. Yaralı kimse yoktu, birden çıktı, içeride olan arkadaşları da çıkarttık biz” dedi.

Evdeki 4 kişi son anda kendilerini dışarı attı

Alev topuna dönen evde uyuyanlar mahallelinin uyandırması üzerine kalkarak son anda kendilerini dışarı attı. Ev alev alev yanarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiyenin yaptığı müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından son anda mahalleli sayesinde kurtulan, bina sakinleri ise yaşadıkları şoku uzun süre atlatamadı.

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