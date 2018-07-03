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    Yanan araç nedeniyle Bolu Dağı Tüneli 1 saat ulaşıma kapandı

    İHA - Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)
    03.07.2018 - 07:36 | Son Güncelleme:

    Ailesiyle birlikte İstanbul’dan Artvin’in Hopa İlçesi’ne giden İlhan Şeker idaresindeki hafif ticari araç Bolu Dağı Tüneli içerisinde aniden alev aldı. Şeker, yangın nedeniyle korkan ailesini sarılarak teselli etti. Dumanlarla kaplanan Bolu Dağı Tüneli, yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı.

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    • Bolu Dağı Tünelinde araç yangını
    • Bolu Dağı Tünelinde araç yangını
    • Bolu Dağı Tünelinde araç yangını
    • Bolu Dağı Tünelinde araç yangını

    İstanbul’dan Artvin’in Hopa İlçesi’ne ailesiyle birlikte yolculuk yapan İlhan Şeker’in kullandığı 08 ED 981 plakalı hafif ticari araç, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

    Alevlerin yükseldiğini gören Şeker, aracını durdurarak eşi ve kızıyla birlikte hızla araçtan indi. Tünel içerisinde seyir halinde olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine tünel ve Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yanan araç kısa sürede söndürüldü.

    İtfaiye ekiplerinin söndürülen araçta soğutma çalışması yaptığı sırada İlhan Şeker, olaydan etkilenen eşi ve kızına sarılarak teselli etmeye çalıştı.

    Aracın seyir halindeyken kaporta kısmından alev çıktığını söyleyen Şeker, “motor ikaz verdi. İkaz vermesiyle alev çıkması bir oldu. Araç hararet falan da yapmadı. Ailemle birlikteydim. Hemen herkesi çıkardım” dedi.

    ANKARA ŞERİDİ TRAFİĞE KAPATILDI

    Bolu Dağı Tüneli içerisi Ankara şeridinde meydana gelen araç yangını nedeniyle tünel trafiğe kapatıldı. Tünelin yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatılması nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde araç kuyrukları oluştu. Yanan aracın tünel içerisinden kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

    Etiketler: son dakika , haberler
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