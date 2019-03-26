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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA)
26.03.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Yan yatan otomobil metrelerce sürüklendi

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Yan yatan otomobil metrelerce sürüklendi

İstanbul, Fatih'te iki otomobilin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobillerden biri ters döndü, diğeri yan yatıp metrelerce sürüklendi. Şans eseri otomobillerde bulunan hiç kimsenin burnu bile kanamadı.

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  • Unkapanında kaza kamerada
  • Unkapanında kaza kamerada
  • Unkapanında kaza kamerada
  • Unkapanında kaza kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza dün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinden Aksaray istikametine ilerleyen Gülşah Yabancılar iddiaya göre kendisini sıkıştıran bir belediye otobüsünden kaçmak için sol şeride geçmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Osman Korkut'un kullandığı otomobil Gülşah Yabancılar'ın otomobiline arkadan çarptı. Kaza nedeniyle her iki otomobilin sürücüsü de direksiyon hakimiyetini kaybetti. Osman Korkut'un kullandığı otomobil orta refüje çıkıp ters döndükten sonra tekrar yola düştü. Gülşah Yabancılar'ın kullandığı otomobil ise kazanın şiddetiyle yan yatıp metrelerce sürüklendi. Osman Korkut otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken yan yatan otomobildeki sürücü Gülşah Yabancılar ve yanındaki arkadaşı Özlem Altınkök kaza görüp yardıma koşan vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Kazada her iki otomobilde bulunan hiç kimse burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Aksaray yönünde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kazaya karışan iki otomobilin savrulması, Osman Korkut'un kullandığı otomobilin orta refüje çıkıp ters dönmesi ve sonra tekrar yola düşmesi, Gülşah Yabancılar'ın kullandığı otomobilin kazanın şiddetiyle yan yatması ve metrelerce sürüklendikten sonra durması, hemen arkadan gelen otobüsün hiç durmadan yoluna devam etmesi, kazayı gören vatandaşların yardıma koşmaları yer aldı. Kaza sonrası çalışma başlatan polisin soruşturması sürüyor.

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