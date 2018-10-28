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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
28.10.2018 - 12:13, Son Güncelleme:

Yamaç paraşütü pilotunun acı ölümü

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Yamaç paraşütü pilotunun acı ölümü

Antalya’da 32 yıllık yamaç paraşütü pilotu Bekir Baştuğ, uçuş sırasında yaşanan teknik problem sonrası irtifa kaybetmesi sonucu yere düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, dün Döşemealtı ilçesi Bademağacı mevkiinde gerçekleşti. Yaklaşık 32 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu ve eğitmenliği yapan Bekir Baştuğ (54) sabah saatlerinde Bademağacı mevkiine gelerek burada öğrencilerine uçuş eğitimi verdi. Ardından kendi uçuşu için hazırlıklarını tamamlayan Baştuğ, uçuşa başladıktan bir müddet sonra havadayken paraşütünün asimetrik kapanma yaşaması sonucu irtifa kaybetmeye başladı. Havadayken acil iniş planlamasını yapan Baştuğ, yere 5 metre kala kayalık alana düştü. Baştuğ, kask takmasına rağmen başından aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören bölgedeki diğer paraşütçülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Baştuğ’un cenazesi yapılan çalışmayla kayalık bölgeden alınarak inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yamaç paraşütü pilotunun acı ölümü

"OLMADI BEKİR'İM"

Baştuğ'un ölümü sosyal medyada sevenlerini yasa boğdu. Bekir Baştuğ ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan sevenleri, üzüntülerini mesajlarla ve fotoğraf paylaşımlarıyla anlattılar. En çok dikkat çeken mesaj ise fotoğraf üstüne yazılan, 'Olmadı Bekir'im böyle hiç olmadı' oldu.

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