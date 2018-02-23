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    Yamaç paraşütü düştü... Seferber oldular!

    DHA
    23.02.2018 - 21:39 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütünün sert zemine düşmesi sonucu pilot ile beraberindeki turist yaralandı.

    Yamaç paraşütü pilotu Emre Karakaya (27), Çinli Xeuo Reı Sun (36) ile Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 200 metrelik pistinden tandem (ikili) uçuş yaptı. Paraşüt, kalkıştan kısa süre sonra sert zemine düştü.

    Yamaç paraşütü düştü... Seferber oldular

    Diğer pilotların durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma, Arama Kurtarma Derneği ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    1 SAATLİK ÇALIŞMA

    Olay yerine ilk ulaşan 112 Acil Servis ekipleri hafif yaralanan Xeuo Reı Sun'u ambulansa ulaştırdı. Karakaya ise yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ambulansa taşınabildi.

    Yamaç paraşütü düştü... Seferber oldular

    Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    AKUT ekip lideri Fatih Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yamaç paraşütünün pilotu Karakaya'ya sarp ve kayalık alanda yaklaşık yarım saatlik yürüyüşün ardından ulaşabildiklerini söyledi. 

    Etiketler: yamaç paraşütü , akut , muğla , son dakika
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