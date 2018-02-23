Yamaç paraşütü düştü... Seferber oldular!

Yamaç paraşütü pilotu Emre Karakaya (27), Çinli Xeuo Reı Sun (36) ile Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 200 metrelik pistinden tandem (ikili) uçuş yaptı. Paraşüt, kalkıştan kısa süre sonra sert zemine düştü.

Diğer pilotların durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma, Arama Kurtarma Derneği ve AFAD ekipleri sevk edildi.

1 SAATLİK ÇALIŞMA

Olay yerine ilk ulaşan 112 Acil Servis ekipleri hafif yaralanan Xeuo Reı Sun'u ambulansa ulaştırdı. Karakaya ise yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ambulansa taşınabildi.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AKUT ekip lideri Fatih Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yamaç paraşütünün pilotu Karakaya'ya sarp ve kayalık alanda yaklaşık yarım saatlik yürüyüşün ardından ulaşabildiklerini söyledi.