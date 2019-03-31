Yalova’da vatandaşları endişelendiren görüntü
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde deniz 20 metre çekildi. Denizi görenleri deprem olacak endişesi kapladı.
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde ilginç bir doğa olayı yaşandı. İlçede deniz sahilden 20 metre çekildi. Vatandaşlar ise denizin bu kadar çekildiğini gördüklerinde gözlerine inanamadılar.
Denizin çekilmesi ile birlikte tekneler karaya oturdu. Deniz dibindeki kayalar ortaya çıktı. Hatta iskeledeki bir tekne ise adeta havada asılı kaldı. Bu görüntü ilçede kulaktan kulağa deprem habercisi olduğu söylentisinin de yayılmasına neden oldu.
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