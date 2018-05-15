Yalova'da olay! Esnaf ile zabıta arasında arbede

Yalova Belediyesi tarafından Mihenk Sokak’ta bulunan işletmelerin kapı çıkmalarının kanuna uygun olmadığı gerekçesiyle yapılmak istenen yıkım çalışmasında esnaf ve zabıta karşı karşıya geldi. İş makineleri ve zabıtaların önlerine geçen esnaf yıkıma izin vermedi. Bad Godesberk Parkı’nın yanında bulunan Mihenk Sokak’taki işletmelerle ilgili Nisan ayında belediye meclisinde dükkan çıkmalarının imar mevzuatına göre düzenlenmesi gerçekleştirilmişti. Bölgedeki esnaflara yeni uygulamaya göre işletmelerin dükkanlarını düzenlemesi için yazı gönderildi. Yeni düzenlemeye uymayan işletmelerle ilgili yıkım kararı alan belediye, Mihenk Sokak’ta yıkım işlemi gerçekleştirmek için bölgeye iş makineleri ve çok sayıda zabıta ekibi gönderdi.

Bölgede Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından da güvenlik önlemleri alındı. Esnaf iş makinelerinin önüne oturarak ve üstüne çıkarak yıkımı durdurmaya çalıştı. Zabıta ve esnaf arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Yaşanan olayların ardından iş makineleri ve zabıta ekipleri bölgeden çıkarıldı. Geçtiğimiz hafta da esnafın tepkisi nedeniyle yıkım yine gerçekleştirilememişti.