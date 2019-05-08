Yalova'da iftara ne kadar kaldı? İl il iftar saatlerini derledik
Havanın kararmaya başlamasıyla birlikte Yalova'da bulunan vatandaşlar, iftar saatini merak etmeye başladı. Gece yarısı sahura kalkıp oruç için niyet eden Yalovalılar, 2019 imsakiye tablosundan sahur ve iftar saatlerini inceliyor. Peki, Yalova'da oruç saat kaçta açılacak? Aşağıdaki tablodan Yalova'ya ait iftar saatlerini inceleyebilirsiniz.
Yurt genelinde olduğu gibi Yalova iftar vakti de saatlerin ilerlemesiyle birlikte daha sık araştırılmaya başlandı. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek ve hazırlıklarını tamamlamak isteyen Yalovalılar, ramazanın üçüncü gününde iftar masasına saat kaçta oturacaklarını merak ediyor. Peki, Marmara Bölgesi'nin şehirlerinden Yalova'da iftara ne kadar kaldı? Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan Yalova'da iftar için kaç saat kaldığını, sahur vaktini ayrıca diğer illerin iftar saatini görüntüleyebilirsiniz.
YALOVA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|3
|08.05.2019
|04:06
|20:12
|21:46
|4
|09.05.2019
|04:04
|20:13
|21:48
|5
|10.05.2019
|04:02
|20:14
|21:49
|6
|11.05.2019
|04:01
|20:15
|21:51
|7
|12.05.2019
|03:59
|20:16
|21:52
|8
|13.05.2019
|03:58
|20:17
|21:54
|9
|14.05.2019
|03:56
|20:18
|21:55
|10
|15.05.2019
|03:55
|20:19
|21:57
|11
|16.05.2019
|03:53
|20:20
|21:58
|12
|17.05.2019
|03:52
|20:21
|21:59
|13
|18.05.2019
|03:50
|20:22
|22:01
|14
|19.05.2019
|03:49
|20:23
|22:02
|15
|20.05.2019
|03:47
|20:24
|22:04
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