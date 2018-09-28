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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.09.2018 - 13:19, Son Güncelleme:

Yalova'da deniz 25 metre çekildi, deprem profesöründen açıklama geldi

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Yalova'da deniz 25 metre çekildi, deprem profesöründen açıklama geldi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki sahil şeridinde deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 25 metre çekilmesi, bölge sakinlerini endişelendirdi. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Bunun ana nedeni, karadan gelen rüzgarların suyu denizin ortasına çekmesidir. Bu dönemlerde Marmara Denizi'nde deniz çekilir. Biz buna deniz şişmesi diyoruz. Bunun depremle bir ilgisi yoktur" dedi.

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  • Yalovada deniz suyu 25 metre çekildi
  • Yalovada deniz suyu 25 metre çekildi
  • Yalovada deniz suyu 25 metre çekildi
  • Yalovada deniz suyu 25 metre çekildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İlçe kıyısında deniz suyunun çekilmesi nedeniyle limandaki kayıklar karaya otururken, yosunlar yüzeye çıktı.

Çiftlikköy sakinleri merakla suyun çekildiği alanı incelerken, deprem olacağı düşüncesiyle endişelendi. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, bu anların fotoğrafını çekti.

''EN SON 2 YIL ÖNCE GÖRDÜM''

Mehmet Uysal, 8 yıldır ilçede yaşadığını belirterek, "En son 2 yıl önce denizin böyle çekilmesini gördüm. O zaman da bu kadar çekildiğini görmüştük. Bir hafta önce deniz normal seviyesindeydi." dedi.

''DEPREMLE İLGİSİ YOK''

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu mevsimlerde Marmara Denizi'nde deniz şişmesi olduğunu söyledi.

Ercan, endişeye kapılacak bir durum olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bunun ana nedeni, karadan gelen rüzgarların suyu denizin ortasına çekmesidir. Bu dönemlerde Marmara Denizi'nde deniz çekilir. Biz buna deniz
şişmesi diyoruz. Bunun depremle bir ilgisi yoktur. Vatandaşlarımızın bu konuda tedirgin olmasına gerek yok. Deprem öncesinde de denizde çekilmeler olur ama insanlar bunu birbirine karıştırıyor. 1999 Marmara Depremi'nde de Yalova'da, Çınarcık'ta deniz çekilmesi olmuştu. Bu öyle bir şey değil. Halkın endişe etmesine gerek yok. Biz Marmara Denizi'ni sürekli izliyoruz. Şu anda Marmara Denizi'nde gerginlik yok. Yaptığımız ölçümlere göre uzun süre bir gerginlik beklenmiyor."

Yalovada deniz 25 metre çekildi, deprem profesöründen açıklama geldi

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