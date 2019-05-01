Yalova ve Bursa'da FETÖ operasyonu
Yalova ve Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda bir emniyet mensubu ve polislikten ihraç edilmiş 8 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.
Polis, Yalova ve Bursa'da eş zamanlı operasyonda biri komiser yardımcısı 9 zanlıyı yakaladı.
Diğer 8 şüphelinin ise meslekten ihraç edilmiş iki eski komiser yardımcısı ve 6 eski polis memuru olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan 9 zanlının Yalova Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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