Yalnız oyuncaklar Tunceli’de yeni arkadaşlarıyla buluştu
TAMAMI gönüllülerden oluşan GEA Arama Kurtarma Ekibi, 10 oyuncak getirmek şartıyla girilebilen Evrencan Gündüz konserinde topladığı 3200 oyuncağı, tamir edip yeniledikten sonra Tunceli’de yeni sahiplerine ulaştırdı. Tunceli Valiliği'nin davetiyle Tunceli'ye giden GEA ekibi, öğrencilere deprem ve afetten korunma eğitimi de verdi.
GEA Arama Kurtarma Ekibi, Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar Kampanyası ile bugüne kadar tüm Türkiye çapındaki 209 okulda 44 bin 556 öğrenciye 165 bin 810 oyuncak hediye etmişti. Kampanyadan haberdar olan sanatçı Evrencan Gündüz de destek vermek istedi.
GEA Ekibi, geçtiğimiz 5 Aralık’ta Evrencan Gündüz’ün verdiği bir konser düzenledi. Konsere girmenin tek şartı en az 10 oyuncak getirmekti. Kampanyada 3200 oyuncak toplandı. GEA ekibi çocuklarla birlikte bu oyuncakları temizledi, onardı ve paketledi.
DEPREM HAFTASINDA TUNCELİ’DE BULUŞTULAR
Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in davetiyle Deprem Haftası’nda öğrencilere Depremle Birlikte Yaşam Eğitimi veren 18 GEA gönüllüsü, aynı zamanda konserde topladıkları oyuncakları da ilköğretim öğrencilerine dağıttı. Tuncelili 85 lise öğrencisi de Yalnız Oyuncaklara Yeni Arkadaşlar Kampanyası’nda gönüllü olarak çalıştı ve kardeşlerine oyuncak dağıtımına yardımcı oldu.
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