Yalnız nasıl yazılır? TDK'ya göre yalnız mı yanlız mı?

Tek başına olmayı simgeleyen yalnız kelimesi genellikle yanlız olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin TDK tarafından kabul edilen doğru yazılışı ise şu şekildedir.

TDK'ya Göre Yalnız mı, Yanlız mı?

Yalnız kelimesi günlük hayatta oldukça sıklıkla kullandığımız kelimelerden birini oluşturmaktadır. Zaman zaman Yalnız kelimesi TDK'ya göre nasıl yazılır karıştırabilmektedir. Söz konusu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı ise, yalnız şeklinde olmaktadır.

Bu kelimenin yanlış olan yazılışı "yanlız" olarak yazılmış olanıdır.

Doğru olarak yazılmış olan şekli ise "yalnız" şeklinde yazılmış olanıdır.

Yalnız Nasıl Yazılır?

Konun çok daha net anlaşılabilmesi için örnekler verilmesi çok yerinde olacaktır. Buna göre ;

sıfat, yanında başkaları olmayan

Sokakta yalnız oynayan bir çocuk var.

Zarf (ya'lnız) Yanında başkaları olmayarak:

"Çocuk annesini yalnız bırakmayı hiç istemedi."

Zarf (ya'lnız ) Yalnızca :

" Kendisini yalnız Ankara'ya kadar götürecek miktarda uçak bileti parası vardı."

bağlaç Ama:

Buradan giderim yalnız çocuklarımı yanımda isterim.

Çok iyi yalnız biraz pahalı.

isim, ruh bilimi toplumsal ilişkilerden mahrum yahut mahrum bırakılan birey.

Çevresinde hiç kimsenin bulunmadığı kişi olarak tabir edilir.

Konuya başka bir örnek; Yalnız kelimesi, bir kişinin yanında tek bir bireyin daha olmadığını ifade eder.

Örneğin; Ahmet arabayı yanında kimse olmadan yalnız kullanıyor. Ahmet'in arabayı yalnız kullanması çok tehlikeli çünkü o araba kullanmayı iyi bilmiyor.