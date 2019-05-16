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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)
16.05.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Babadağ'da yalın ayak bulunmuştu! Kayıp tekstilci herkesi kandırmış

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Babadağ'da yalın ayak bulunmuştu! Kayıp tekstilci herkesi kandırmış

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobili yol kenarında terk edilmiş halde, bir süre sonra da kendisi yalın ayak bulunan tekstilci Onur Uzunel'in (30) yalan söylediği ortaya çıktı. Uzunel'un eşiyle yaşadığı tartışma nedeniyle kaçırılma yalanı uydurduğu anlaşıldı.

​Tekstil firmalarına fason üretim yapan, evli ve 1 çocuk babası Onur Uzunel, salı günü sabah saatlerinde iş görüşmesi yapmak için Babadağ ilçesinin Kelleci Mahallesi'ne gitti. Görüşmenin ardından Uzunel'den haber alınamadı. Uzunel'in kullandığı 20 BV 024 plakalı otomobil, Sarayköy ilçesi Kelleci-Duacılı yolu Dereyolu mevkisinde terk edilmiş bulundu.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, otomobilin anahtarının üzerinde sol ön camının açık, Uzunel'in cep telefonunun ise araçta olduğunu tespit etti. Uzunel'in en son saat 13.00 sıralarında Kelleci Mahallesi'nde görüldüğü ardından da kaybolduğu belirlendi.

Sarayköy Jandarma Karakolu ekipleri, Uzunel'in kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerine çalışma yaptı. Jandarmanın kayıp arama köpeği Çekiç ile bölgede arama yapıldı. Kayıp Uzunel'in birkaç gündür aynı işi yapan kişilerle fiyat konusunda tartışmalı olduğu ve tehdit edildiği bilgisi de edinildi.

EŞİYLE TARTIŞMIŞ

Uzunel, dün saat 01.00 sıralarında Babadağ ilçesinde devriye gezen polis ekibi tarafından yalın ayak yürürken bulundu. Onur Uzunel ilk ifadesinde tanımadığı kişilerce ellerinin ve gözlerinin bağlanıp kaçırıldığını söyledi. Jandarma, çelişkili ifadeler veren Uzunel'i olay yerine götürdü. Burada da tutarsız ifadelerde bulunan Uzunel, kaçırılmadığını, eşiyle tartıştıklarını, bu nedenle kaçırılma olayını uydurduğunu söyledi.

İki ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Uzunel, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Denizli’de iş görüşmesine giden kişi kaybolduDenizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobili yol kenarında terk edilmiş halde bulunan, kaçırılmış olabileceği düşünülen tekstilci Onur Uzunel (30), gece Babadağ ilçesinde yalın ayak yürürken polis tarafından bulundu. Uzunel'in ilk ifadesinde tanımadığı kişilerce kaçırıldığını söylediği öğrenildi.
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