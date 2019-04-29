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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA)
29.04.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

'Yalıda tadilat' davasında mahkemeden Rıza Sarraf kararı

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'Yalıda tadilat' davasında mahkemeden Rıza Sarraf kararı

Beykoz Kanlıca'daki yalılarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istenen Rıza Sarraf'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme Sarraf'ın ABD'de cezaevinden serbest bırakıldığının anlaşıldığını belirterek adresinin belirlenmesi için yetkili makamlara yazı yazılmasına karar verdi.

Mahkeme aynı suçtan yargılanan ve dosyası ayrılan Rıza Sarraf'ın eşi Ebru Gündeş Sarraf'ın beraatına, inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir'e de 1 yıl 8 ay hapis ve 80 lira adli para cezası vermişti.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Rıza Sarraf'ı avukatı temsil etti. Sanık hakkında yakalama kararının infaz edilmediğini belirten mahkeme, Adalet Bakanlığı'na cevap verildiğini ancak uluslararası istinabeye (adli yardımlaşma) cevap verilmediğini belirtti. Mahkeme uluslararası istinabe adresi olan cezaevinden sanık Rıza Sarraf'ın serbest bırakıldığının anlaşıldığını belirterek, sanığın başka yurt dışı adresinin belirlenmesi için konsolosluğa ve bakanlığa yazı yazılmasına karar verdi. Sanık hakkındaki yakalama kararının devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi

Mahkeme bir önceki celse, sanık Ebru Gündeş Sarraf'ın üzerine atılı "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na aykırılık suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar vermişti. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir'i ise aynı suçtan 1 yıl 8 ay hapis ve 80 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, bu cezaya ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011'de satın almış, 4 parselini kendi, 5 parselini ise eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirmişti. Sarraf, Osmanlı döneminde inşa edilen ve 1970'de ikinci derece tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlatmış ve bu proje, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğünce onaylanmıştı.

Tadilatın 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı gerçekleştiği iddialarının bazı basın yayın kuruluşlarınca gündeme getirilmesi üzerine yalılarda inceleme başlatan Boğaziçi İmar Müdürlüğü, 2960 sayılı yasaya aykırılıklar tespit etmiş ve dosyayı, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na göndermişti.

Kurul tarafından yaptırılan incelemede, yalılarda onaylı projede olmayan fazlalıklar bulunduğu, iki yalıyı birbirine birleştiren tünel ve asansörlerin onaylı projede yer almadığı tespit edilmişti. Kurul, her iki yalının onaylı projede görünen eski haline geri getirilmesine ve mülk sahipleri hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca suç duyurusu yapılmasını kararlaştırmıştı.

Ebru Gündeş Sarraf'ın dosyası ayrılmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Rıza Sarraf ile eşi Ebru Gündeş Sarraf'ın Beykoz Kanlıca Mahallesi 23 pafta 116 ada 4-5 parselde bulunan yalılarda, yapıya geçiş için bina boyunca asansör yapıldığı, ayrıca bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Rıza Sarraf, eşi Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir'in "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık" suçundan altışar aydan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 9 Ocak 2017'deki celsede, sanık Rıza Sarraf'ın uzun süredir ABD'de bulunduğu ve savunmasının ancak uluslararası istinabe yoluyla alınabileceği, bu sürecin de savunması alınan sanıkların adil yargılanma hakkını ihlal edeceği gerekçesiyle sanıklar Ebru Gündeş Sarraf ve Hakkı Süha Gökdemir yönünden dosyanın ayrılarak, yeni esasa kaydedilmesine hükmetmişti.

Rıza Sarraf'ın yalısındaki tadilatlar yıkılacak
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